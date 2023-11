Es ist eine ganz neue Form von Romantik, von der Feiyu Xu spricht. "Man kann sich heute leichter in einen Roboter verlieben als noch vor einem Jahr." Denn künstliche Intelligenz (KI), sagt die Unternehmerin auf der Bühne des SZ-Wirtschaftsgipfels in Berlin, könne mittlerweile menschliches Verhalten wirklich gut nachahmen. Chat-GPT und andere sogenannte generative KI-Modelle schreiben Texte, malen Bilder, führen lange Gespräche mit ihren Nutzern. Chatbots, Bilderzeugungs-Programme und digitale Assistenten halten den Menschen den Spiegel vor. Doch Achtung, sagt Xu: generative KI könne zwar wirken wie ein intelligentes Wesen. "Aber sie hat keine echten Emotionen, sie kann sie nur simulieren." Es wäre also eine falsche Liebe.

Xu ist dabei keine Paartherapeutin, sondern KI-Managerin. Die Computerlinguistin war lange beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, und später bei Lenovo und SAP für KI zuständig. Auf dem Podium diskutiert sie mit dem Philosophen Markus Gabriel, Professor an der Uni Bonn. Sie reden über den technologischen Ausnahmezustand, den der Chatbot Chat-GPT vor ziemlich genau einem Jahr ausgelöst hat.

Seitdem hat die Menschheit das Gefühl, nicht mehr allein zu sein unter der intelligenten Lebensformen. Das ist zwar ein falsches Gefühl - auch mit KI haben Maschinen keinen Willen und verstehen die Welt nicht einmal so gut wie Kleinkinder. Doch die Aufregung, die die sogenannten großen Sprachmodelle der Tech-Konzerne ausgelöst haben, ist enorm. Kein Unternehmer möchte ein Unternehmer ohne KI-Strategie sein. KI unterhält sich stundenlang mit den Einsamen, setzt E-Mails auf und kreiert Gemälde, die man sich ohne Scham an die Wand hängen kann. Auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel ist künstliche Intelligenz deshalb Thema in gleich mehreren Gesprächsrunden.

Bevor Xu und Gabriel die Bühne betraten, hat dort Tina Klüwer vom Berliner Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum von jenem Tag vor einem Jahr erzählt, als sie sich erstmals mit Chat-GPT unterhielt: "Für mich als Computerlinguistin war dieser Chat-Effekt schon Wahnsinn."

Ein neues KI-Programm könnte auf einzelne Branchen und Firmen zugeschnitten sein

Dieser Wahnsinn hat wiederum Feiyu Xu bewogen, SAP zu verlassen und etwas Neues zu gründen. Mit dem Start-up Nyonic möchte sie von Berlin aus auf den Markt der großen Sprachmodelle. Sie möchte künstliche Intelligenz an Unternehmen verkaufen. Die KIs sollen in ihrem Training Spezialwissen einer Branche und auch das interne Wissen und die Daten des jeweiligen Unternehmens aufsaugen - die "Industriesprache", wie Xu sagt. So ein Programm soll dann eine Art guter Geist für Mitarbeiter sein: Informationen suchen, Fragen beantworten - ein Assistent, der nie Feierabend macht.

Dass KI mehr kann als Chatten, berichtete zuvor Sergej Epp, Sicherheitschef des Cybersecurity-Unternehmens Palo Alto, das Zehntausende Kunden vor Hackerangriffen schützt. Jeden Tag müsse man Millionen von Angriffen erfassen und abwehren. "Das geht nicht ohne künstliche Intelligenz." Nur mit ihr könnten digitale Verteidiger wie er ihre Abwehr effizient bauen und skalieren. Die Angreifer täten es ja auch.

Die größte Gefahr in Deutschland sind Epp zufolge aber wohl keine Hacker, sondern "wenn wir jetzt bei KI wieder German Angst entwickeln". 42 Prozent der Befragten geben in einer Umfrage des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) an, sie hielten KI eher für schädlich für die Menschheit. Dass der Nutzen der Technologie überwiegt, glauben demnach nur 27 Prozent.

Die Unsicherheit wird aus dem Silicon Valley selbst befeuert, von wo die bekanntesten KI-Programme wie Chat-GPT oder Bard von Google kommen. Einige Unternehmer warnen sogar vor der Weltherrschaft oder der Apokalypse durch eine "Superintelligenz". Zur Panik-Fraktion gehören auch OpenAI-Chef Sam Altman, der für Chat-GPT verantwortlich ist, und Tesla-Chef Elon Musk.

KI-Werkzeuge für Büros gibt es nicht umsonst

Mit Epp auf dem Podium sitzt außer Tina Klüwer auch Marianne Janik, Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland. Sie muss sich nicht für eine drohende Machtübernahme durch KI-Roboter rechtfertigen, sondern für die 30 Dollar, die Microsoft pro Monat von Kunden will, die neue KI-Fähigkeiten nutzen wollen. Microsoft hat als Großinvestor in OpenAI privilegierten Zugriff auf Chat-GPT. Janik sagt: "Das ist ja nicht nur Powerpoint, sondern zum Beispiel auch Excel und Outlook." Das ganze Paket für Büroarbeiter, und "das kostet eben Rechenleistung". Jede Firma könne ja testen, ob sich die KI für sie lohne.

Detailansicht öffnen "Chat-GPT und Co: Plaudermaschinen, Revolution oder Gefahr?" Diese Frage diskutierte Moderator Bastian Brinkmann, stellvertretender Leiter des SZ-Wirtschaftsressorts, mit Sergej Epp (Palo Alto Networks), Marianne Janik (Microsoft), Tina Klüwer (Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum) und Jaroslaw Kutylowski (DeepL, v.l.n.r.) (Foto: Johannes Simon/Johannes Simon)

Jaroslaw Kutylowski sitzt zwei Stühle neben Janik. Er braucht KI nicht, um sich vom Joch der Power-Point-Präsentation zu befreien. Mit dem von ihm mitgebauten Übersetzungs-Werkzeug DeepL ist er so etwas wie der stille Held der deutschen KI-Szene. DeepL ist besser als der Übersetzungs-Dienst des Mega-Konzerns Google. Kutylowski erzählt, dass er die öden Teile des Programmierer-Daseins an einen sogenannten KI-Copiloten delegiert: "Wenn ich am Programmcode arbeite, hilft es. Nicht für die große Idee, aber für die kleineren mechanischen Schritte." Dass in DeepL noch viel mehr KI stecke, merke der Nutzer aber gar nicht. Es funktioniere eben einfach gut.

So eine pragmatische Herangehensweise erdet die KI-Debatte an diesem Nachmittag. Auch Philosoph Gabriel Markus hat sich zwar mit den Dystopien der Apokalyptiker auseinandergesetzt. Aber er sagt: "Derzeit ist die Gefahr eher, dass KI zu dumm ist." Dass so viele Menschen die Technologie überschätzten, könne noch ein Problem werden. Markus sagt auch: "Ich würde den IQ der KI-Programme bei null veranschlagen." Sie sind also nicht nur weit von menschlicher Intelligenz entfernt. Sie spielten gar nicht in derselben Liga.

Und das mit den Gefühlen, das werde künstliche Intelligenz in absehbarer Zeit ohnehin nicht auf die Reihe kriegen, sagt Markus' Gesprächspartnerin Feiyu Xu: "Eine emotionale Eskalation im Kundendienst - das sollten besser die Menschen machen." Solange Rage und Versöhnung in Menschenhand bleiben, ist ja erstmal alles gut.