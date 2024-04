Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Kritik des Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, an "zwei verlorenen Jahren" durch die Ampelkoalition widersprochen. Es handele sich vielmehr um "zwei Turnaround-Jahre", sagte Scholz am Sonntagabend bei der Eröffnung der Hannover-Messe - und erwähnte den anwesenden BDI-Präsidenten namentlich. Dieser hatte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung mit einer harschen Kritik an Scholz persönlich für eine Debatte gesorgt.