Rohstoffe:Was nach dem Öl kommt

Von Paul-Anton Krüger

Neue Serie: "Rohstoffe der Zukunft" Auf welche Ressourcen kommt es künftig an? Und wie können sie gerecht und nachhaltig genutzt werden? Diesen und anderen Fragen geht die Süddeutsche Zeitung in einer neuen Serie nach - hier finden Sie alle Folgen.

Am Rand der saudischen Hafenstadt Dammam liegt inmitten von wüstenbeigen Industriegebieten ein kleiner grüner Park, sorgsam bewässert und gepflegt wie ein Golfplatz. Ein paar Palmen zeichnen sich ab vor weißen Öltanks. Hier befindet sich keine Oase, hier ist die "Prosperity Well" zu bestaunen, die Quelle des Wohlstands. Am 6. März 1938 stieß hier das Gestänge des Bohrturms von Explorationsquelle Nummer 7 in 1441 Metern Tiefe auf Erdöl.