Microsoft-Büro in Maryland. Am Mittwochmorgen stand vielerorts die Arbeit still, als global Dienste des Softwareherstellers ausfielen.

Von Max Muth

Es lädt und lädt und lädt. So geht es heute Tausenden, Hunderttausenden, vermutlich eher Millionen Nutzern von Produkten des US-Softwareherstellers Microsoft. Ein Blick in Soziale Medien offenbart: Der Ausfall von Microsofts Infrastruktur betrifft nicht nur Deutschland, auch Nutzer in den USA und in Indien beschweren sich über nicht schlechte Performance und nicht abrufbare E-Mails.

Microsoft wurde bereits auf das Problem aufmerksam. Auf der Status-Webseite von Microsoft 365 ist zu lesen, dass der Ausfall Nutzer von so gut wie jeder Anwendung betrifft: Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, One Drive. Es handele sich um ein Netzwerkproblem. Via Twitter ließ das Support-Team wissen, man bemühe sich um eine Lösung.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Auf der Kurznachrichtenplattform löste der Microsoft-Ausfall einige Erheiterung aus. Besonders für Nutzer in den USA ist das nachvollziehbar. Unternehmen dort haben wenig zu befürchten. In den USA ist es gerade spät in der Nacht. In Europa dagegen trifft der Ausfall die Menschen zum Beginn der Kernarbeitszeit. In tausenden Unternehmen, in denen Konferenzen remote oder hybrid abgehalten werden, dürfte die Arbeit zunächst stillstehen.

Pünktlich zum Start des Arbeitstags in Deutschland

Dass weltweit Software-Dienste ausfallen, ist nicht besonders ungewöhnlich. Im Juni 2022 etwa warf ein Problem beim Web-Infrastruktur-Anbieter Cloudflare Hunderte populäre Internetseiten aus dem Netz, darunter Shopify, Discord und Fitbit. Auch Messenger wie Whatsapp oder Social Media Seiten wie Facebook und Twitter haben immer wieder mal mit Problemen zu kämpfen. Dass Microsofts Produktivitätsdienste weltweit komplett ausfallen ist jedoch ungewöhnlich.

Der Ausfall kommt für Microsoft zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Regulatoren in der EU und den Vereinigten Staaten überlegten zuletzt immer wieder, ob das Unternehmen nicht in einigen Bereichen zu groß und zu mächtig geworden ist. Alternativen für Produktivitätssoftware gibt es wenige, zumal Microsoft Kunden extrem attraktive Angebote für Komplettlösungen machen kann. In den vergangenen Jahren hatte Microsoft intensiv versucht, Kunden anstelle von lokal installierten Produkten in die von ihnen betriebene Cloud zu locken. Die Gefahr dabei zeigt der heutige Ausfall deutlich: Wenn alles künftig über die Cloud von Microsoft läuft, dann steht bei einem Ausfall dieser Cloud eben auch alles still.