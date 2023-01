In Schweden wurden jetzt die bislang größten bekannten Vorkommen Europas an seltenen Erden entdeckt. Im Bild: Eine Mine des Unternehmens LKAB, das dem Schwedischen Staat gehört.

Von Björn Finke, Kiruna

Seltene Erden sind wichtig, für den grünen Umbau der Energieerzeugung, aber auch für andere Technologien. Sie stecken zum Beispiel in Windturbinen, aber auch in Elektromotoren oder Smartphones. Doch in Europa gibt es bisher keine Minen. Die EU ist hier gefährlich abhängig, zum Beispiel von China. Das könnte sich ändern. Denn am Donnerstag verkündete der schwedische Minenbetreiber LKAB, in der Nähe seiner Eisenmine im nordschwedischen Kiruna ein riesiges Vorkommen an seltenen Erden entdeckt zu haben. Es gehe um mehr als eine Million Tonnen Metalloxide, sagte Vorstandschef Jan Moström in Kiruna - die größte bekannte Lagerstätte in Europa.

Zugleich warnte der Manager, dass die Ausbeutung erst in zehn bis 15 Jahren beginnen werde, wenn die Genehmigungsverfahren weiter so lange dauerten wie bisher. In dem Fall käme der Schatz 150 Kilometer nördlich des Polarkreises in der Tat ein wenig zu spät, um den geplanten Umstieg auf Elektrofahrzeuge und den Ausbau der Windkraft zu unterstützen. Schließlich sollen in der EU schon 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden.

Moström sagte daher, man müsse "Wege finden, die Verfahren ganz erheblich zu beschleunigen". Praktischerweise wird die EU-Kommission Mitte März den Entwurf eines Gesetzes für kritische Rohstoffe vorlegen. Ziel ist es, bei seltenen Erden und anderen Rohstoffen weniger abhängig von großen Lieferländern wie China zu werden. Der Rechtsakt soll unter anderem Genehmigungsverfahren für strategisch wichtige Minen in Europa beschleunigen. Schwedens Wirtschaftsministerin Ebba Busch versprach bei der Pressekonferenz in Kiruna, die Verhandlungen über das EU-Gesetz würden "hohe Priorität" haben. Schweden hat zum Jahreswechsel die rotierende Ratspräsidentschaft der EU übernommen, führt also bis Ende Juni die Geschäfte im Ministerrat, der Gesetzgebungskammer der Mitgliedstaaten.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre 26 Kommissare reisten am Donnerstag nach Kiruna, um sich mit der schwedischen Regierung über die Themen der kommenden Monate auszutauschen. Es dürfte daher kein Zufall sein, dass Moström seine frohe Botschaft und seine Warnung just an diesem Tag verkündete.