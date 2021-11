In China ist das irre erfolgreich: Firmen wollen per Livestream-Show ihre Waren verkaufen. Die deutsche Version dagegen erinnert an das Teleshopping der Neunziger.

Von Saskia Aleythe und Michael Kläsgen

Safa mag Modulsofas. Modulsofas faszinieren sie, sagt Safa, "mit einem Modulsofa kann man sooo viel machen." Auseinanderschieben, umstellen, neu kombinieren, das begeistert die Influencerin, und deswegen macht sie Werbung für Sofas, an diesem Novembertag, 19 Uhr, live in der Otto-App. Im Chat schreiben die Zuschauer ihre Kommentare, ganz unten auf dem Bildschirm kann man das beige Polsterstück mit einem Antippen in den Warenkorb befördern. "Das Sofa ist so gemütlich, ich setze mich mal richtig rein - es hat so eine schöne Sitztiefe - einfach weich", sagt Safa, auf Instagram folgen ihr 111 000 Anhänger. "Welche Sitztiefe hat das Sofa?", fragt jemand im Chat, doch die Moderatorin der Show, Jenny Augusta, hat gerade keine Verbindung (Vorführeffekt!) und kann die Fragen nicht sehen. Also antwortet "Saskia von Otto" schriftlich: 80 Zentimeter.