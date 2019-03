26. März 2019, 05:05 Uhr Klimaschutz Verkehrs-Kommission findet keine gemeinsame Lösung

Die Teilnehmer können sich trotz einer Sitzung bis in den frühen Morgen nicht auf gemeinsame Wege verständigen. Sie sollten eigentlich Vorschläge entwickeln, den Verkehr klimafreundlicher zu machen.

Die von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe für Klimaschutz im Verkehr ist am frühen Dienstagmorgen ohne umfassende Einigung auseinandergegangen. Bis zum Schluss blieben unter anderem Fragen zum Potenzial von Biosprit und alternativen Kraftstoffen umstritten. Auch zu einer verbindlichen Quote für den Anteil von Elektroautos und ein Bonus-Malus-System, das klimaschädliche Autos teurer machen soll, sowie zu einem generellen Tempolimit auf Autobahnen gab es offenbar keinen Konsens. Das Ziel, Maßnahmen zur vollständigen Erreichung des Klimaziels 2030 im Verkehr vorzuschlagen, wurde damit nicht erreicht.

Einig war man sich demnach unter anderem, dass die Regierung die Einführung eines Preises für den CO2-Ausstoß im Verkehr und anderen Bereichen prüfen solle und über bestimmte Investitionen, etwa in einen massiven Ausbau den öffentlichen Nahverkehrs und der Schiene und in Digitalisierung.

Die Umweltseite hat sich enttäuscht über die Ergebnisse. Man bedauere, dass es in der Sitzung nicht möglich gewesen sei, sich einvernehmlich auf ein konkretes und wirkungsvolles Maßnahmenpaket zu verständigen, hieß es in einer Stellungnahme der Umweltseite am frühen Dienstagmorgen. Die Arbeitsgruppe sei mit dem nun erzielten Zwischenbericht "weit davon entfernt", ihren Auftrag zu erfüllen - nämlich konkrete Vorschläge für eine Verringerung der Treibhausgasemissionen von 40 bis 42 Prozent bis 2030 vorzulegen.

Dies sei um so bedauerlicher, als dass das Klimaschutzziel für den Verkehr mit einem umfassenden Maßnahmenpaket und einer zeitnahen Umsetzung noch eingehalten werden könnte. Der fortschreitende Klimawandel mache wirksame, ambitionierte und schnelle Maßnahmen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sowie der deutschen und europäischen Klimaschutzziele immer drängender.

Mitglieder der Kommission sind unter anderem der ADAC, Umweltverbände, der Autolobbyverband VDA und der Bahn-Interessenverband Allianz pro Schiene. Seit Monaten verhandeln sie über mögliche Maßnahmen, um den CO₂-Ausstoß zu verringern. Seit Montagvormittag saßen die Experten in Berlin zu finalen Gesprächen bei einem Wirtschaftsverband zusammen.

Im Kampf gegen den Klimawandel soll der Verkehr schon 2030 gut 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen. Es geht um einen historischen Umbruch, der auch Deutschlands größte Industrie, die Autobranche, verändern dürfte. Der Verkehr gehört mit 163 Millionen Tonnen CO₂-Ausstoß pro Jahr zu den großen Klimasündern in Deutschland. Auch deshalb verfehlt Deutschland bislang seine Vorgaben aus dem Abkommen von Paris. Autos und Lkws nutzen fossile Energien zwar immer effizienter. Doch das hat die Lage kaum gebessert, denn insgesamt ist auf den Straßen viel mehr Verkehr unterwegs.

Besonders umstritten waren Maßnahmen wie höhere Spritpreise und ein Tempolimit auf Autobahnen. Umweltschützer hatten solche Maßnahmen gefordert, um Individualverkehr zu reduzieren und auch den CO₂-Ausstoß zu verringern. Doch vor allem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wollte Belastungen für Autofahrer unbedingt verhindern.