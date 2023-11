Eine hippe Bar in San Francisco , draußen geht die Sonne unter, drinnen sitzen bei schummrigem Licht fünf Menschen an einem langen Holztisch. Cocktails beginnen bei 17 Dollar, Whiskey kostet das Doppelte, die Rechnung wird später bei 323 Dollar liegen, 20 Prozent Trinkgeld obendrauf. Manche der Anwesenden verdienen in einer Stunde mehr.

Bis auf den Reporter machen alle irgendwas mit Tech. Zwei arbeiten bei großen Konzernen aus dem Silicon Valley, einer steckt Geld in Start-ups, der Vierte hat gegründet. Künstliche Intelligenz, natürlich. Frauen fehlen in der Runde. Das Gespräch dreht sich um die Dreamforce, eine große Tech-Konferenz, wegen der gerade Zehntausende Menschen aus der Branche in der Stadt sind.

Je länger der Abend dauert, desto düsterer werden die Themen. Vom angeblichen Niedergang San Franciscos über den angeblichen Niedergang der USA bis zur Klimakrise, die hier niemand übersehen kann. In Nordkalifornien lodern mal wieder Dutzende Waldbrände, ein Highway wurde gesperrt, der Gründer musste seinen Kurzurlaub verschieben. "Ärgerlich, aber langfristig mache ich mir keine Sorgen", sagt er, während er der Kellnerin winkt. "Technologie wird das Problem lösen. KI kann uns bei fast allem helfen, die Zukunft ist rosig." Niemand widerspricht.

Man könnte das als Einzelmeinung eines Tech-Utopisten abtun, als Karikatur des Fortschrittsglaubens, der das Silicon Valley zum Ort gemacht hat, an dem junge Männer zu Milliardären werden und die Welt verändern, zum Guten wie zum Schlechten. Das wäre fahrlässig. Was der Gründer an diesem Septemberabend sagt, bleibt nicht nur in der Bar unwidersprochen. Viele Menschen, die gerade an KI forschen, sie entwickeln oder Milliarden Dollar in Start-ups investieren, teilen seine Einschätzung. Sie sind überzeugt, dass Technologie die Menschheit retten wird.

Ein Manifest für Jünger der Technologie

Exakt einen Monat später, am 16. Oktober, erscheint auf a16z.com ein Text, der mindestens genauso kryptisch daherkommt wie der Name der Website. Das "Techno-Optimist Manifesto" besteht aus 30 000 Zeichen, zitiert Philosophen und Idioten, liest sich wie ein manischer Stream of Consciousness und enthält mindestens so viele Inkonsistenzen wie Zwischenüberschriften (15). Vieles spräche also dafür, den wirren Wortschwall zu ignorieren. Eines spricht dagegen: der Absender.

a16z steht für die Investmentfirma Andreessen Horowitz, die unter anderem an Facebook, Twitter und Airbnb beteiligt ist. Mitgründer Marc Andreessen, der Autor des Pamphlets, zählt zu den einflussreichsten Menschen im Silicon Valley. Er entscheidet, wohin Milliarden Dollar an Wagniskapital fließen. Andreessen spricht aus, was viele Gründer denken - oder zumindest, was sie sagen sollten, um sein Geld zu bekommen. Das Manifest beschreibt eine Ideologie, die einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Welt teilen. Es lohnt sich also, genauer hinzusehen.

Vor zwölf Jahren beschrieb Andreessen mit dem Essay "Why Software Is Eating the World" präzise und fast schon prophetisch technologische Entwicklungen. Es folgten "It's Time to Build" und "Why AI Will Save the World", aus Argumenten und Analysen wurden Behauptungen und Predigten. Andreessens aktuelles Machwerk wird niemanden überzeugen, der an dessen Heilsversprechen zweifelt. Dafür ist es auch nicht gedacht. Er will Gefolgsleute um sich scharen, die Fronten schärfen, es geht um wir gegen die, um Tech-Gläubige gegen Ungläubige.

Die "Feinde" sind Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung

Was als Loblied auf Fortschritt, freie Märkte und den Kapitalismus beginnt, nimmt schnell wahnhafte Züge an. "Wir hatten ein Problem mit der Isolation, also haben wir das Internet erfunden." Noch nie waren so viele Menschen einsam und sozial isoliert. "Wir haben ein Armutsproblem, also erfinden wir Technologien, um Überfluss zu schaffen." Andreessens Vermögen wird auf 1,8 Milliarden Dollar geschätzt, mehr als 700 Millionen Menschen hungern. "Wir glauben, dass künstliche Intelligenz am besten als universeller Problemlöser betrachtet werden kann." In einer Bar in San Francisco hätten jetzt einige Leute geklatscht.

Man müsse Menschen die Freiheit geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das gilt offenbar nur, solange sie sich für die richtige Weltanschauung entscheiden, Andreessens Weltanschauung. Denn Zweifler bedrohten die nahende Erlösung durch Technologie, die "Feinde" seien Konzepte wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung oder Tech-Ethik. Wer sich dem Fortschritt entgegenstelle, mache sich schuldig. "Todesfälle, die durch KI vermeidbar gewesen wären, deren Existenz verhindert wurde, sind eine Form von Mord."

Als "Schutzheilige des Techno-Optimismus" nennt Andreessen etwa den italienischen Faschisten Filippo Tommaso Marinetti und den britischen Philosophen Nick Land, einen Befürworter der Eugenik. Und zwei pseudonyme Twitter- ... Entschuldigung, X-Accounts: @BasedBeffJezos und @bayeslord. Beide kennzeichnen ihre Konten mit einem Kürzel, das auch Andreessen in seiner Biografie auf X nennt: e/acc.

Eine als Technokratie getarnte Religion

Es steht für Effective Accelerationism, eine Geisteshaltung, die sich seit Jahren in bestimmten Zirkeln des Silicon Valleys ausbreitet. Ihre Anhänger sind überzeugt, dass Stillstand direkt ins Verderben führt. Die Menschheit müsse sich weiterentwickeln, um zu überleben, je schneller, desto besser, und Technologie sei der Motor. Man dürfe sich nur nicht bremsen lassen und weniger Energie verbrauchen, denn die Zukunft bringe unbegrenzte Ressourcen.

Die Erde sei ohnehin dem Untergang geweiht, also müssten Menschen eben den Mars bevölkern. Am Ende warte die technologische Singularität, künstliche Intelligenz werde menschliche Intelligenz überflügeln, Maschinen und Menschen zu einer höheren, transhumanistischen Daseinsform verschmelzen.

Glaubt man den Verfechtern des effektiven Akzelerationismus, dann handelt es sich nicht um eine Ideologie, für sie ist es die bloße Anerkennung der Wahrheit. Andreessen schreibt, freie Märkte seien moralisch überlegen, weil sie Menschen davon abhielten, Religionen zu gründen. Man glaube weder an Utopien noch an die Apokalypse.

Dabei predigen er und seine Unterstützer genau das: eine als Technokratie getarnte Religion, die zwischen Erlösungsfantasien und Weltuntergangsszenarien oszilliert und einen Gott anbetet, den Andreessen selbst benennt: "Wir glauben, dass künstliche Intelligenz unsere Alchemie ist, unser Stein der Weisen - wir bringen buchstäblich Sand zum Denken."

"Hast du keine Angst vor bösartiger KI?"

Ausgerechnet Menschen, die sich selbst für hyperrational halten, klingen wie Priester und Schamanen. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. "Religion und Technologie sind seit Jahrhunderten eng miteinander verwoben", sagt der Religionswissenschaftler Robert Geraci. In seinem Buch "The Religion of Technology" beschreibt der Historiker David Noble, wie im Mittelalter die Idee entstand, dass sich die angeblich drohende Apokalypse durch technologischen Fortschritt verhindern lasse. Mönche waren Entwickler und Erfinder, manche bezeichnen die katholische Kirche gar als Silicon Valley des Mittelalters.

Die Parallelen fallen auch manchen Menschen auf, die selbst an KI arbeiten, etwa Jack Clark, Mitgründer des KI-Unternehmens Anthropic, in das Google und Amazon Milliarden investiert haben. Im Frühjahr schrieb er auf X, das damals noch Twitter hieß: "Manchmal denke ich, dass ein Großteil des atemlosen Enthusiasmus für AGI fehlgeleitete religiöse Impulse von Menschen sind, die in einer säkularen Kultur aufgewachsen sind." AGI steht für Artificial General Intelligence, also die Vorstellung einer KI, die Menschen kognitiv und intellektuell überlegen ist.

An diesem Punkt unterscheiden sich Andreessen und andere Akzelerationisten von vielen KI-Gläubigen. Die einen halten ungezügelten Fortschritt für unbedingt erstrebenswert, die anderen warnen, dass intelligente Maschinen die Menschheit ausrotten könnten. Einer dieser Mahner sitzt mit am Tisch in der Bar in San Francisco, er leitet ein Marketing-Team eines Tech-Konzerns. Nachdem der Gründer seinen Whiskey bestellt hat, zwölf Jahre alten Yamazaki, 40 Dollar das Glas, fragt der Manager ihn: "Hast du keine Angst vor bösartiger KI?"

Schnell wird klar, dass sich die beiden nur in Nuancen unterscheiden. Der Gründer legt den Fokus auf die Chancen, der Manager fürchtet existenzielle Risiken, aber beide sind sich einig, dass wahrhaft intelligente Maschinen nur eine Frage der Zeit seien. Am Ende sei das Potenzial zu groß, um die Entwicklung der Technologie zu stoppen. "Wir glauben, dass jede Verlangsamung der KI Leben kosten wird", schreibt Andreessen.

Regulierung rettet Leben

Fortschrittsglaube und Optimismus sind kein Problem, auch Religion kann Menschen Halt geben. Doch die Grenzen zwischen Glauben, ob nun an Technologie oder einen Gott, und Eifer sind fließend. Das Problem an Menschen wie Andreessen ist ihre Hybris, sie halten sich für unfehlbar und verachten alle, die sich ihnen in den Weg stellen. Kompromisse? Unnötig. Regulierung? Gefährlich. Demokratie? Bitte nur dann, wenn sich der Staat aus allem heraushält, was den Fortschritt verlangsamen könnte.

Das ist geschichtsvergessen. Als in den 1970er-Jahren die Gurtpflicht im Straßenverkehr eingeführt wurde, protestierten Hersteller und Autofahrer gegen den angeblichen Eingriff in die Freiheit. Seitdem haben Gurte mehr als eine Million Leben gerettet. Freie Märkte regeln sich eben nicht von selbst, und je mächtiger die Technologie, desto wichtiger wird Regulierung. Denn anders als Andreessen behauptet, ist Technologie niemals neutral, ihre Folgen sind immer sozial und politisch.

Die richtige Antwort auf sein Manifest der Techno-Optimisten ist nicht Pessimismus, sondern Pragmatismus. Als Vorbild können ausgerechnet die Ludditen dienen, die zu Unrecht als reaktionär und technikfeindlich gelten. Vor 200 Jahren widersetzten sie sich nicht dem technologischen Fortschritt, sondern protestierten dagegen, dass Industrielle Arbeiter ausbeuten.

Das braucht es auch heute: keinen Widerstand gegen KI, aber Widerstand gegen Typen wie Marc Andreessen, die glauben, dass es für alle Risiken und Nebenwirkungen von Technologie nur eine Lösung gibt - mehr Technologie.