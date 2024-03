Endlich weniger Kabelsalat - jetzt ist es auch in Deutschland so weit. Der Bundestag stimmte am Donnerstagabend für eine Anpassung des sogenannten Funkanlagengesetzes. Statt zig verschiedene Ladekabel sollen Menschen vom 28. Dezember an nur noch ein USB-C-Kabel benötigen, um ihre elektronischen Geräte aufzuladen.