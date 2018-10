26. Oktober 2018, 09:37 Uhr Türkei Ein riesiger Erdoğan-Flughafen

Eine Fläche von umgerechnet 10 000 Fußballfeldern - der neue Flughafen Istanbuls ist acht Mal so groß wie der alte. Am Montag soll er öffnen.

Flughäfen, Brücken, Tunnel und Autobahnen sollen in der Türkei nicht nur die Infrastruktur fördern; es sind auch Prestigeprojekte Erdoğans.

Die Regierung garantiert der Betreibergesellschaft für die ersten zwölf Jahre 6,3 Milliarden Euro Einnahmen - sonst zahlt sie die Differenz.

Von Christiane Schlötzer

Heiter sei die Landschaft, "ihre Täler, Flüsschen und Berge lächeln immer". Als Konstantinos Kavafis, der große griechische Dichter, der eine Weile am Bosporus lebte, dies schrieb, bedeckten noch dichte Wälder die Hügel am Wasser. Damals, um 1880, hatte die Stadt knapp 900 000 Einwohner, heute sind es mindestens 15 Millionen. Immer weiter ist Istanbul nach Norden gewachsen, mit jeder neuen Brücke über den Bosporus, drei sind es jetzt. Trabantenstädte zwängen sich in die Täler, Wohnburgen ziehen sich die Hügel hinauf. Und ganz im Norden, wo der Bosporus ins Schwarze Meer mündet, liegt nun der neue Flughafen, auf einer gigantischen Fläche von 76,5 Millionen Quadratmetern oder umgerechnet 10 000 Fußballfeldern - das ist achtmal so groß wie der alte Istanbuler Atatürk-Airport.

Türkischer Größenwahn? "Wenn jemand eine Vision für die nächsten 20, 50, 100 Jahre hat, braucht es eine völlig neue Infrastruktur", sagt Kadri Samsunlu, der Chef der neuen Flughafengesellschaft IGA. Wen Samsunlu meint, ist klar: Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Bei der Grundsteinlegung im Juni 2014 nannte Erdoğan, damals noch Premier, den Airport ein "Monument des Sieges", einen gebauten Beleg für den ökonomischen Aufstieg der Türkei in die Weltelite. "Die türkische Regierung hat eine sehr aggressive Strategie für den Transportsektor", sagt Samsunlu. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Aber Flughäfen, Brücken, Tunnel und Autobahnen sind für Erdoğan auch Prestigeprojekte, und die halbstaatliche Turkish Airlines (THY) ist ein Instrument der Außenpolitik. Weltweit hat keine andere Fluglinie in den letzten zehn Jahren ihr Netz so ausgeweitet wie THY, zu Zielen in Nah- und Fernost, Afrika und Amerika.

Seit der Grundsteinlegung 2014 ist viel passiert, die Türkei hat einen Putschversuch erlebt, der Tourismus ist erst eingebrochen, nun kommen wieder mehr Gäste. Aber diese Woche hat die Bundesregierung die Reisehinweise erneut verschärft, weil Äußerungen in sozialen Medien von der türkischen Justiz als "Präsidentenbeleidigung" gewertet werden könnten.

Zudem steckt die Türkei in einer Finanzkrise. Samsunlu ist trotzdem optimistisch, er glaubt, der Flughafen werde die hochgesteckten Ziele erfüllen. Bis 2023, wenn die Republik 100 Jahre alt wird, soll es "mindestens 100 Millionen Passagiere geben". Vor Kurzem wurden noch bis zu 140 Millionen Passagiere genannt, oder gar 200 Millionen bis 2030. Damit hätte Istanbul wirklich einen der größten Flughäfen der Welt. Der Platz dafür wäre da. Heute steht Atlanta in den USA mit gut 100 Millionen Reisenden an der Spitze.

Samsunlus Büro ist in einem schlichten Zweckbau untergebracht, wenige Autominuten vom Flughafengelände entfernt. Bis zur offiziellen Eröffnung am kommenden Montag, dem 95. Gründungstag der Republik, wird dort noch gearbeitet. Gelbe Riesenkräne ragen in die Luft. Im Terminal aber hängen schon riesige Erdoğan-Porträts für den Festakt. Erst dann soll der Name des Airports verraten werden. Ex-Verkehrsminister Ahmet Arslan, bis Juli im Amt, fragte bereits: "Warum nicht Recep-Tayyip-Erdoğan-Flughafen?" Samsunlu sagt: "Das ist nicht meine Entscheidung."

Das Terminal ist lichtdurchflutet, Deckenhöhe 28 Meter. Im Werbeprospekt ist neben der Abflughalle die Hagia Sophia abgebildet, deren Kuppel ist allerdings genau doppelt so hoch. Bezüge zur Geschichte sind gewollt, der Tower hat Tulpenform. Die "Tulpenzeit" gilt als kulturelle Blütezeit des Osmanischen Reiches.