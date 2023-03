Modehändler:Peek & Cloppenburg ist insolvent

Die Konsumkrise hat ein weiteres prominentes Opfer. Das Unternehmen will sich in Eigenregie sanieren - und auf die Filialen in den Innenstädten fokussieren.

Von Michael Kläsgen

Die Inflation, Corona-Lockdowns und das veränderte Konsumverhalten in Deutschland haben ein weiteres prominentes Opfer gefordert: Nach dem Warenhauskonzern Galeria und dem Schuhhändler Görtz ist nun auch der Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg insolvent. Das Unternehmen stellte am Freitag beim Amtsgericht Düsseldorf einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren.

Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland und der Online-Shop bleiben einstweilen ohne Einschränkung geöffnet, teilte das Unternehmen mit. Das Modehaus soll nun in Eigenregie saniert werden. Dem Management wird ein Restrukturierer an die Seite gestellt. Bei den Geschäftsführern Thomas Freude und Steffen Schüller wird das Sanierungsexperte Dirk Andres von der Kanzlei Andres Partner sein. Der gerichtlich bestellte Sachwalter Horst Piepenburg und sein Team überwachen das Verfahren.

Die Löhne und Gehälter der etwa 6800 Beschäftigten übernimmt in den kommenden drei Monaten die Bundesagentur für Arbeit. Von der Belegschaft arbeiten 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale. "Das ist eine Größe, die nicht zum Geschäftsvolumen passt", sagte Freude der Wirtschaftswoche. Bereits jetzt sei klar, dass "ein nicht unwesentlicher Personalabbau in der Verwaltung inklusive der Führungsebenen notwendig sein wird", teilte das Management mit. Die Einzelheiten würden in den kommenden Wochen erarbeitet. In den 67 Verkaufshäusern solle es nach derzeitigem Stand keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Grund für den Insolvenzantrag seien die diversen Krisen, die das Kaufverhalten erheblich verändert hätten. In den Jahren 2020 und 2021 habe die Corona-Pandemie zu einem Umsatzeinbruch von 30 Prozent geführt. Das habe die Liquidität des Unternehmens sehr belastet. "Die Auswirkungen haben uns stark getroffen und einen dreistelligen Millionenverlust verursacht", sagte Schüller. Er ist seit Juni 2022 Geschäftsführer von Peek & Cloppenburg. Thomas Freude ist seit Anfang des Jahres im Amt.

Zudem sei das Konsumverhalten der Kundinnen und Kunden aufgrund des seit Februar 2022 laufenden Ukrainekriegs weiter sehr zurückhaltend. Lieferengpässe, erhöhte Energie-, Lohn- und Beschaffungskosten, steigende Zinsen und die leichte Rezession hätten die wirtschaftliche Situation zum Ende des vergangenen Jahres hin weiter eingetrübt. Auch hat der milde Winter keine weiteren Kaufanreize gesetzt. "Der Modehandel steckt in der Krise", sagte Freude. Das gelte für Peek & Cloppenburg wie für die gesamte Branche. "Das Luxussegment und der Discountbereich funktionieren noch, aber in der Mitte bricht das Geschäft weg." Der Umsatz ist weiter unter Vor-Corona-Niveau.

Der Onlinehandel sei zwar forciert und ein dreistelliger Millionenbetrag investiert worden. Aber letztlich habe das auch nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt und den Modehändler nicht vor der Insolvenz bewahrt. Peek & Cloppenburg habe im Onlinehandel kein Geld verdient und werde die Online-Strategie nun überdenken. Freude sagte, Peek & Cloppenburg werde zwar unverändert an der "Multibrand-Omnichannel-Strategie" festhalten. Der Fokus würde künftig aber klar auf dem stationären Einzelhandel und den Filialen liegen. Peek & Cloppenburg will wieder mehr Kundinnen und Kunden für die Filialen begeistern. Das sei deutlich profitabler als der Verkauf im Netz. Im Online-Bereich werde der Händler daher fortan wesentlich zurückhaltender agieren.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass das Verfahren spätestens Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abgeschlossen werden kann. Darin werde dann geregelt, welche Gläubiger zu welchen Zugeständnissen bereit sind, damit es für das Unternehmen weitergehen kann. Die Eigentümerfamilie habe bereits grundsätzlich Unterstützung signalisiert. Bei den Verhandlungen geht es in der Regel um Zugeständnisse vor allem der Vermieter und um Kosteneinsparungen. Bei den anderen Handelsinsolvenzen wurden bereits reihenweise Läden geschlossen: Der Schuhhändler Görtz hat beispielsweise fast die Hälfte seiner Standorte dichtgemacht. Bei der Warenhauskette Galeria stehen dem Vernehmen nach 60 bis 80 von 129 Häusern zur Diskussion.

Weitere Gesellschaften der Gruppe im In- und Ausland sowie die Schwestergesellschaft Peek & Cloppenburg in Österreich sind nicht vom Schutzschirm betroffen. Sie führten ihre Geschäftstätigkeit ohne Einschränkung fort, heißt es. Dies betreffe insbesondere auch die Anson's Modehäuser in Deutschland.