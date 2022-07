Der Finanzminister plant Steuersenkungen. Rechnungen zeigen: Davon haben womöglich Gutverdiener am meisten - obwohl sie am wenigsten unter den hohen Preisen leiden. Das dürfte Streit in der Regierung geben.

Von Alexander Hagelüken

Monat für Monat leiden viele Menschen darunter, dass sie mehr für Energie und Einkäufe zahlen müssen. An diesem Donnerstag wird die Inflationsrate für Juli bekannt, sie dürfte erneut um acht Prozent liegen. Als ein Gegenmittel schlägt Finanzminister Christian Lindner (FDP) Steuersenkungen vor. Jetzt zeigen unveröffentlichte Berechnungen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen: Von Lindners Plan könnten ausgerechnet jene Bürger am stärksten profitieren, die am meisten verdienen - und am wenigsten unter der Inflation leiden. Die Regierung dürfte bald streiten, wie ein neues Entlastungspaket genau aussehen soll.