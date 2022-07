Noch eher die Ausnahme: Ein Geschäft in Geilenkirchen kündigt Hitzefrei an.

Kommentar von Kathrin Werner

Ach, was waren das für Zeiten. Man saß in kurzen Hosen in der dritten Stunde, schon ziemlich aufgeregt, ob es wirklich passieren würde. Dann die Durchsage durch die Lautsprecher: "Heute hitzefrei!" Das Klatschen, der Jubel, das Johlen. Dann schon am späten Vormittag ins Schwimmbad. Pommes, Calippo-Eis, Arschbombe.