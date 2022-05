Interview von Alexander Hagelüken

Detlef Scheele ist bei seinem Abschiedsinterview entspannt. In einigen Wochen will er die Kalenderfunktion seines Handys abschalten und den Sommer in der Toskana genießen. Aber vorher steigt der Chef der Bundesagentur für Arbeit noch mal voll in seine Themen ein, von Hartz IV über Migration bis zur Frage, ob die aktuelle Krise Massenarbeitslosigkeit bringen wird.