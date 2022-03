Interview von Elisa von Grafenstein und Kathrin Werner

Gudrun Mebs empfängt in ihrer Altbauwohnung in der Maxvorstadt in München. 65 Quadratmeter, drei Zimmer, ein schon ziemlich welliger Linoleumboden im Flur, das Bad ist noch Original aus den Siebzigerjahren. Die Wohnung diente jahrelang als Zweitwohnung, weil die Kinderbuchautorin und Ex-Schauspielerin fast 40 Jahre lang in der Toskana lebte. In der Wohnküche steht ein großer Arbeitstisch mit roter Wachstuch-Tischdecke, zwei Kerzen darauf, an der Wand eine Zettelsammlung mit Sprüchen wie "Du kannst, weil du willst, was du musst". Hier sitzt sie jeden Tag vier Stunden an der Schreibmaschine.