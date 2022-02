Steuerparadies Kemnath: Die Stadt in der Oberpfalz hatte 2018 ihre Gewerbesteuersätze deutlich auf 230 reduziert - danach schossen die Einnahmen in die Höhe.

Deutsche Steueroasen locken Tausende Firmen an. Steuerrechtler Henning Tappe erklärt, was die Politik dagegen tun kann - und warum Vororte von Großstädten so oft Steuerparadiese sind.