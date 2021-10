Zwar sind bereits Voraussetzungen geschaffen worden, die das Gesundheitssystem moderner, digitaler und damit auch effizienter machen sollen. Bei der Umsetzung hapert es in Deutschland jedoch an vielen Stellen.

Von Silke Bigalke, Claus Hulverscheidt, Karin Janker, Alexander Mühlauer und Angelika Slavik

Das Faxgerät kam in dieser Pandemie zu einiger Berühmtheit. Es wurde zum Symbol für die Rückständigkeit des deutschen Gesundheitswesens: Gesundheitsämter, die nur per Fax erreichbar sind - ein bitterer running gag im Kampf gegen das Coronavirus. Aber nicht nur im Verwaltungsbereich hat das deutsche Gesundheitswesen in Sachen Digitalisierung einiges aufzuholen. Wie auch immer das Ringen um die Regierungsbildung in Berlin ausgeht: Die künftige Koalition erwartet in diesem Bereich ein Berg Arbeit.