Bangkok Airways:Erste Airlines wiegen ihre Passagiere vor dem Fliegen

Der Tiefpunkt der Demütigungen ist offenbar noch nicht erreicht: Jetzt will Bangkok Airways auch noch das Gewicht der Fluggäste herausfinden - "streng vertraulich" natürlich. Was kommt als Nächstes? Ticketpreise nach Körpergewicht?

Von David Pfeifer, Bangkok

Es klingt wie Flugscham, nur ganz anders: Passagiere der Fluglinie Bangkok Airways werden seit dem Wochenende mitsamt ihrem Handgepäck auf die Waage gestellt, um die Gesamtlast im Flugzeug zu berechnen. Wer hätte gedacht, dass nach Bordkarten zum Selbstausdrucken, Handgepäck in eine Maßschablone stopfen und immer enger gestellten Sitzreihen der Tiefpunkt der Demütigungen für die Fluggäste noch nicht erreicht war?

Der öffentlich-rechtliche Sender Thai PBS meldete am Montag, dass die Fluglinie diese Messungen bis zum 31. Oktober an den Gates durchführen wolle. Das Management der Fluggesellschaft versicherte, dass die im Rahmen des Verfahrens gewonnenen Informationen "streng vertraulich" behandelt würden. Ziel sei es, die Zusammenstellung der Durchschnittsgewichtsdaten zu verfeinern, um die Präzision und Zuverlässigkeit des Flugbetriebs zu verbessern. Die Fluggesellschaft "freue sich auf die proaktive Unterstützung und Mitarbeit ihrer Passagiere - und ist optimistisch."

Nicht jeder Mensch will sein Gewicht mit anderen teilen, viele wollen es nicht mal selbst so genau wissen. Also wird sich die Freude bei den Passagieren womöglich in Grenzen halten. Viele Südostasien-Urlauber reisen mit Bangkok Airways von Thailand zum Beispiel weiter nach Kambodscha, Laos, auf die Malediven, nach Myanmar, Singapur und Vietnam. Es kommen also auch internationale Besucher auf die Waage, die im Vergleich zu den Einheimischen meist schwerer sind.

Nun vermutet man als erfahrener, also auch gebeutelter Flugreisender, dass es über den Wolken bald noch enger wird. Was kommt als Nächstes - Ticketpreise nach Körpergewicht? Wer schon mal einen Kontinentalflug neben einem sehr großen Menschen verbracht hat, findet das vielleicht gerecht. Nur leider ist es schnell passiert, dass man als größerer Mensch über die Flugzeugsitze hinausragt, in jeder Richtung. Zu den vielen anderen Extras, für die man heute bezahlen muss - wie ein reservierter Sitzplatz oder ein Snack - gehören mittlerweile auch sogenannte XL-Sitze. Die sind aber nicht "Extra Large" in dem Sinn, dass sie übergroße Passagiere bequem befördern könnten. Sie bieten nur etwas mehr Beinfreiheit.

Bei Bangkok Airways versichert man, es gehe beim Wiegen nur um die Sicherheit und ökologische Notwendigkeiten. Es "entspricht den Standardmaßnahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation" und soll die Berechnung des Startgewichts genauer machen. Das wiederum hilft bei der Berechnung des notwendigen Treibstoffs. Air New Zealand hat seit Juni bereits mehr als 10 000 Passagiere gewogen. Auch Korean Air stellt seine Kundinnen und Kunden bereits auf die Waage. Das "habe nichts mit Bodyshaming" zu tun, schrieb CNN, als die Maßnahme im August angekündigt wurde. Südkoreas Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport habe alle südkoreanischen Fluggesellschaften angewiesen, Passagiere samt Handgepäck zu wiegen, um seine "Aircraft Weight and Balance Management Standards" zu aktualisieren, so ein Sprecher der Airline. Die Berechnungen müssen alle fünf Jahre durchgeführt werden. Denn tendenziell werden die Menschen in den entwickelten Teilen der Welt, in denen viel geflogen wird, immer schwerer.