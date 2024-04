Demonstranten der "Bürgerbewegung Finanzwende" in Berlin vor dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker wechselt zur "Bürgerbewegung Finanzwende": Was will die prominente Ermittlerin da? Und wer steckt hinter dem Verein?

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

"Fast vom Stuhl gekippt" sei er, erzählt Gerhard Schick, als er sah, wer sich da auf eine Stellenausschreibung gemeldet hatte. Es ging um eine Leitungsposition "Kampf gegen Finanzkriminalität". Und beworben hatte sich Anne Brorhilker, die Kölner Oberstaatsanwältin und bekannte Cum-Ex-Chefermittlerin. "Damit hatte ich nicht gerechnet", sagte der Gründer der "Bürgerbewegung Finanzwende" am Dienstag. Die beiden waren sich im Bewerbungsgespräch dann schnell einig. Und so kommt es, dass Brorhilker aus dem Staatsdienst ausscheidet, um bei der Nichtregierungsorganisation als Geschäftsführerin für mehr Effektivität im Kampf gegen schmutziges Geld zu kämpfen. "Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird", begründete die Juristin ihre aufsehenerregende Entscheidung.