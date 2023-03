Von Petra Blum, Svea Eckert, Simon Hurtz und Berit Kruse

In einer Parallelwelt der alternativen Fakten sind die Kriegsverbrechen russischer Soldaten in Butscha eine Erfindung, forscht die Bundeswehr an Biowaffen in der Ukraine, und das Paul-Ehrlich-Institut vertuscht Impfschäden bei Kindern. Hinter diesen Lügen steckt Russia Today, in Deutschland bekannt als RT DE. Der russische Staatssender verbreitet seine Propaganda nicht nur in den obskuren Ecken des Netzes, sondern auf der größten Plattform der Welt: auf Facebook.