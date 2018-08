François Villeroy de Galhau, 59, Frankreich

Der Mann ist ein Charmeur auf Reisen. Ständig in Deutschland unterwegs, er spricht fließend Deutsch, was ihm die Frankfurter Finanzkreise hoch anrechnen. Der amtierende Präsident der Banque de France findet die lockere Geldpolitik von Draghi richtig, was ihn auch bei italienischen Politikern vermittelbar macht. Villeroy de Galhau hat früher bei der Großbank BNP Paribas gearbeitet. Er kennt also die Finanzmärkte, was nicht von Schaden ist. Für den in Straßburg geborenen Absolventen der Eliteschule ENA gilt jedoch, was für alle französischen Aspiranten gilt: Weil mit Jean-Claude Trichet bereits ein Franzose das EZB-Spitzenamt besetzen durfte, wären eigentlich Kandidaten aus anderen Euro-Staaten dran.