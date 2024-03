Der Karlsruher Energiekonzern EnBW tauscht überraschend seinen Vorstandsvorsitzenden aus. Andreas Schell, der sein Amt erst im November 2022 angetreten hatte, tritt mit sofortiger Wirkung zurück, teilt der Energieversorger am Freitag mit. Der Aufsichtsrat habe dieser Entscheidung in einer außerordentlichen Sitzung zugestimmt.

Als Grund nannte EnBW Konflikte zwischen Aufsichtsrat und Schell über die zukünftige Ausrichtung des Konzerns. "Trotz intensiver Diskussionen konnte in den vergangenen Monaten keine Einigkeit über die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens erzielt werden", sagte Aufsichtsratschef Lutz Feldmann. Schells Vertrag wäre eigentlich noch bis November 2025 gelaufen. Der ehemalige Chef des Motorenspezialisten Rolls-Royce Power Systems hatte bei EnBW nie vollends Fuß gefasst. Er hatte sich schwer damit getan, dem Aufsichtsrat und den Großaktionären einen überzeugenden und konkreten Zukunftsplan vorzulegen.

Die Nachfolge übernimmt Georg Stamatelopoulos, der schon seit 2021 im Vorstand für Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur zuständig ist. Die EnBW sei ein wichtiger Akteur der Energiewende, sagte der neue Vorstandschef, von Strom über Wärme bis zur Mobilität. "Wir müssen in allen diesen Bereichen das richtige Tempo beibehalten, die richtigen Maßnahmen ergreifen und in die richtigen Projekte investieren." Stamatelopoulos, seit 2010 im Unternehmen, habe die Energiewende im Konzern in den vergangenen Jahren "äußerst erfolgreich vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Feldmann, der Umbau trage "maßgeblich seine Handschrift". Der gebürtige Grieche ist bis 2029 zum Vorstandschef bestellt.

Detailansicht öffnen Der neue Vorstandsvorsitzende: Georg Stamatelopoulos. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

In der Führungsetage herrscht anscheinend ein größerer Streit darüber, wie der Umbau des Konzerns bewältigt werden soll. Schon vor einer Woche hatte das Unternehmen ebenso überraschend die Strategiechefin ausgetauscht. Regina Wilde kam vom Chemiekonzern BASF und ersetzte Stefan Webers. Der scheidende Vorstandschef Andreas Schell hatte Webers noch die üblichen Abschiedsworte mit auf den Weg gegeben. Man danke ihm für seine wichtige Arbeit und wünsche alles Gute für die Zukunft.

Nun muss Andreas Schell selbst gehen. Nur eine Woche später richtete Aufsichtsratschef Lutz Feldmann ähnliche Abschiedsworte an ihn.