Ein- und Zweicentmünzen droht das Aus. In einigen Ländern gibt es sie schon länger nicht mehr - doch im bargeldverliebten Deutschland könnte die Debatte emotional werden.

Werden bald die Ein- und Zweicentmünzen abgeschafft? Das erwägt die EU-Kommission, so steht es in ihrem Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre. Das Thema weckt gerade in Deutschland viele Emotionen. Die wichtigsten Fakten.