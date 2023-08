Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Digitales und Verkehr, findet: Bei E-Autos gibt es noch kein ausreichendes Angebot an Gebrauchtwagen.

Viele Menschen würden sich ein E-Auto kaufen, wenn sie in der Anschaffung nicht so teuer wären. Der Verkehrsminister rechnet mit mehr Gebrauchtwagen - und denkt an die Krankenschwester.