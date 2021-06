"Technisch ist vieles möglich, aber am Ende zählt das Vertrauen der Bürger in die Währung": Burkhard Balz.

Interview von Markus Zydra

Burkhard Balz, 51, sitzt in seinem Büro. Der Raum sieht in dieser Video-Einstellung auf den ersten Blick so gemütlich aus, dass man den Smalltalk mit dem Satz beginnt: "Ah, Sie sind auch im Home-Office." Nein, nein, sagte der Bundesbankvorstand, "ich gehe eigentlich immer ins Büro". Balz hat eine Banklehre gemacht, Jura studiert und war lange im Europäischen Parlament. Er weiß, wie es läuft in der Finanzwirtschaft. Nun also ein Gespräch über Geld - das Geld der Zukunft.