In der Deutschen Bank hat sich über die Jahre so manche Tradition entwickelt. Häufige Vorstandswechsel gehören ebenso dazu wie hohe Boni. Das Geldhaus hat aber auch einen Hang zu großspurigen Ankündigungen von Digitalprojekten. Letztere verschlingen oft viele Millionen, nur um dann irgendwann still und heimlich wieder gestoppt zu werden. Das betrifft nach SZ-Informationen wohl auch das jüngste ehrgeizige Vorhaben des scheidenden Vizekonzernchefs Karl von Rohr.

Vor einem Jahr kündigte von Rohr in einem Interview an, die Bank wolle 2024 ein eigenes digitales, app-basiertes Angebot für Kunden mit Anlagebedarf an den Markt bringen. Es solle sich an Menschen richten, die ihr Vermögen professionell verwalten lassen wollten, Wertpapiere online handeln möchten und ihre Bankgeschäfte rein digital tätigen wollen. Voraussetzung sei, dass die Daten der Postbank-Kunden zuvor auf die Systeme der Deutschen Bank umgezogen seien. Dann könne man loslegen. Das klang toll. Wenn auch manche im Konzern schon damals den Eindruck hatten, von Rohr wolle sich noch rasch als Visionär positionieren, um der für dieses Jahr drohenden Nicht-Verlängerung seines Vertrages zu entgehen.

Der Umzug der IT-Systeme ist nun vollbracht. Zwar verbunden mit Tausenden von Kundenbeschwerden, vollzogen ist die Sache dennoch. Nur das Projekt von Karl von Rohr liegt inzwischen wieder auf Eis, wie aus dem Konzern zu hören ist. Sein Vertrag läuft zum Monatsende nämlich doch aus. Claudio de Sanctis, sein Nachfolger an der Spitze des Privatkundengeschäfts, wolle alle wichtigen Projekte noch einmal prüfen. Die Investitionen in "Vestifity", so heißt das Vorhaben, seien gestoppt. "Das Projekt ist so gut wie tot", sagt ein Insider und fragt sich: "Was hätte man mit diesem Geld alles Gutes anfangen können?" Es sei ein zweistelliger Millionenbetrag geflossen, auch für Berater.

Der gesamte Ablauf wirkt jedenfalls vertraut

Offiziell will die Bank die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Dem Vernehmen nach sind die Investitionen in das Projekt tatsächlich "angehalten", wobei weiterhin geplant sei, vermögende Kunden gezielter und über einen digitalen Ansatz anzusprechen. Möglich sei auch, dass die Bank mit einem anderen Anbieter kooperiere, zum Beispiel mit dem Fintech Scalable. Ein Sprecher sagte, man befinde sich "derzeit in einem Strategieprozess", der im Herbst abgeschlossen sei. "Abschließende Entscheidung zu einzelnen Projekten kommunizieren wir, wenn sie getroffen wurden."

Der gesamte Ablauf wirkt jedenfalls vertraut: Gleich mehrfach hatte die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren versucht, eine Digitalbank oder eine digitale Vermögensverwaltung aufzubauen, hatte die Vorhaben jedoch jedes Mal binnen kurzer Zeit wieder aufgegeben. Wieder andere Angebote wie ein digitaler Vermögensverwalter fristen seither ein Nischendasein. 2018 etwa sollte die Tochter Norisbank zu einer "modernen Digitalbank" für junge Leute avancieren, was jedoch im Sande verlief. Ebenso wie die Pläne des früheren Vorstandschefs John Cryan, der 2016 ein ähnlich vollmundig verkündetes Vorhaben ebenfalls nach wenigen Monaten wieder stoppte.