Nicht nur in Kliniken sollen Betriebsärzte bald impfen dürfen.

Bald sollen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen. Anette Wahl-Wachendorf erklärt, was ihre Kollegen dann leisten wollen - und ob auch Partner und Kinder das Angebot nutzen dürfen.

Interview von Elisabeth Dostert

In den vergangenen Monaten bekam Anette Wahl-Wachendorf täglich Anrufe, wann es denn nun endlich losgeht. Die promovierte Medizinerin ist Vizepräsidentin des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte und Ärztliche Leiterin des Arbeitsmedizinischen Dienstes der Berufsgenossenschaft BG Bau. Der Dienst ist für Bau, baunahe Dienstleister und das Reinigungsgewerbe zuständig. In Deutschland gibt es rund 12 000 Betriebs- und Werksärzte. In wenigen Wochen sollen auch sie impfen dürfen.