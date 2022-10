Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Inmitten von Energiekrise und hoher Inflation einigen sich die Gewerkschaft IG BCE und die Arbeitgeber auf einen Abschluss für 580 000 Beschäftigte in der Chemie- und Pharmabranche. In der Spitze bekommen die Arbeitnehmer bis zu 15,64 Prozent mehr Geld, dies gilt für die unterste Lohngruppe. Im Durchschnitt liegt die Entlastung bei 12,9 Prozent. Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten dürfen Arbeitgeber die Zahlungen verzögern.

Der Abschluss hat mehrere Bestandteile. So erhalten die Beschäftigten zwei dauerhafte Lohnerhöhungen von jeweils 3,25 Prozent, die erste im Januar 2023, die zweite im Januar 2024. Arbeitgeber dürfen die Erhöhung drei Monate später gewähren, wenn sie wirtschaftliche Gründe geltend machen können. Außerdem bekommen die Beschäftigten zwei Einmalzahlungen von jeweils 1500 Euro, die eine spätestens im Januar 2023, die zweite spätestens im Januar 2024, diese dürfen die Arbeitgeber nicht verschieben.

Für die beiden Einmalzahlungen nehmen die Sozialpartner die Regelung der Bundesregierung in Anspruch, nach der keine Steuern und Sozialabgaben darauf gezahlt werden müssen. Die Laufzeit des Tarifvertrags liegt bei 20 Monaten und gilt für 1900 Betriebe. Auszubildende bekommen die dauerhafte Gehaltserhöhung von insgesamt 6,5 Prozent in zwei Stufen ebenfalls. Die beiden Einmalzahlungen liegen für sie bei je 500 Euro. Wegen der Sonderzahlungen, von denen Beschäftigte mit wenig Geld überdurchschnittlich stark profitieren, fällt die Entlastung für sie prozentual höher aus als für Durchschnittsverdiener.

Die Chemie- und Pharmaindustrie einigt sich damit nach dreitägigen Abschlussverhandlungen weitgehend geräuschlos auf einen Tarifvertrag, während die allgemeine Krisenstimmung die Fronten in anderen Branchen sichtlich verhärtet hat. In der Metall- und Elektroindustrie bewegt sich trotz vieler Verhandlungstermine seit Wochen nichts, Arbeitgeberchef Stefan Wolf forderte dort zuletzt eine Nullrunde, die IG Metall keilt zurück und droht inzwischen offen mit Warnstreiks ab Ende Oktober. Auch in der zweiten großen Tarifrunde, die in diesem Winter anläuft, gelten Streiks als wahrscheinlich: Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sorgten Verdi und Beamtenbund mit einer zweistelligen Forderung für Aufsehen, die Arbeitgeber scheinen keinesfalls bereit, da mitzugehen.

Dass in der Chemie- und Pharmabranche hingegen ein konstruktiver Ton herrscht, auch in Krisenzeiten, das haben die Sozialpartner schon im April unter Beweis gestellt. Trotz des nur kurz zurückliegenden Ausbruchs des Ukraine-Kriegs, schon damals stark steigender Inflation und großer Unsicherheit bei den Betrieben einigten sich beide Seiten im April auf einen Brücken-Abschluss, der vielen als wegweisend galt.

Die Beschäftigten erhielten eine Einmalzahlung von 1400 Euro, was die Härten der Inflation erst einmal gut abfederte. Die Unternehmen mussten dafür keine dauerhaften Lohnerhöhungen verkraften - und Firmen, die schlecht dastanden, konnten die Einmalzahlung auf 1000 Euro reduzieren. Die Einigung soll Modell gestanden haben für die steuer- und sozialabgabenfreien Zahlungen von bis zu 3000 Euro an Beschäftigte, die Bundeskanzler Olaf Scholz nun Arbeitgebern ermöglicht. Mit ihrem nun erzielten Abschluss ist die Chemie die erste Branche, die das Scholz'sche Instrument in Anspruch nimmt und in vollem Umfang ausschöpft.

In der Chemie blieben die Gesprächskanäle nach den Verhandlungen im April weiter offen, Delegationen beider Seiten trafen sich immer wieder. Sie bereiteten im Stillen den Boden dafür, dass die Verhandlungsführer beider Seiten, der Gewerkschafter Ralf Sikorski und der BASF-Personalchef Hans Oberschulte, sich nun in Wiesbaden in nur drei Tagen auf einen Abschluss einigen konnten.

Der Gewerkschaft war dabei besonders wichtig, anders als im April eine dauerhafte Gehaltserhöhung für die Beschäftigten zu vereinbaren. Sie hatten außerdem das Ziel, für die unteren Lohnstufen einen Festbetrag zu vereinbaren, um den das Gehalt monatlich steigt. Das würde den Beschäftigten mit wenig Geld mehr bringen als Lohnprozente. Im Ergebnis steht nun zwar kein dauerhafter Festbetrag für die unteren Lohnstufen, durch die Sonderzahlungen profitieren sie aber dennoch überdurchschnittlich.

Die Arbeitgeber wiederum drangen darauf, die Kostenbelastungen angesichts der Energiekrise nicht zu groß werden zu lassen. Die Branche ist in Sorge, da sie besonders energieintensiv ist, auf sie entfallen 15 Prozent des deutschen Gasverbrauchs. Außerdem benötigen viele Firmen das Gas auch als Rohstoff, sie stellen daraus Zwischenprodukte wie Ammoniak her. Das bringt Unsicherheiten, auch wenn für viele Konzerne das Geschäft in letzter Zeit gut lief. Auf Dauer müssen sie mit deutlich gestiegenen Gaspreisen kalkulieren.

Den Arbeitgebern war deshalb wichtig, nicht ausschließlich auf dauerhafte Lohnsteigerungen zu setzen, sondern diese nur im Paket mit einer Sonderzahlung zu ermöglichen, durch die die dauerhafte Lohnsteigerung geringer ausfallen kann. Das ist ihnen gelungen. Außerdem wollten sie, ähnlich wie im April, eine Regel vereinbaren, nach der Firmen, denen es schlechter geht, automatisch vom Tarifabschluss abweichen können. Beim damaligen Brückenabschluss durften die Arbeitgeber die Einmalzahlung reduzieren, wenn sie weniger als drei Prozent Umsatzrendite erwirtschafteten. Die Flexibilisierung fällt nun etwas schwächer aus, da die Arbeitgeber die Zahlung nur für drei Monate zurückstellen können, dafür müssen sie eine Betriebsvereinbarung schließen.