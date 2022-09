Von Max Hägler

Wer hätte das vor sechs Jahren gedacht, bei der Gründung: Marktführer in Berlin, zumindest sagen sie das beim Carsharing-Anbieter Miles. Und nun will der Mobilitätsdienstleister Grenzen überschreiten. Ab diesem Mittwoch verleiht das Unternehmen auch im belgischen Gent Fahrzeuge, einfach zu buchen per Handy-App. Brüssel und Antwerpen sollen folgen.