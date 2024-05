Ramón Fonseca Mora, einer der Gründer der Panama-Papers-Kanzlei Mossack Fonseca, ist tot. Das bestätigte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Demnach starb der 71-jährige am Mittwoch in einem Krankenhaus in Panama-Stadt. Über die Todesursache des panamaischen Staatsbürgers, der nicht nur Rechtsanwalt war, sondern sich auch als Politiker und Schriftsteller betätigte, wurde zunächst nichts bekannt. Allerdings hatte Fonseca zuletzt gesundheitliche Probleme. Diese seien auch der Grund dafür gewesen, dass er im April nicht vor Gericht erschienen war, sagte der Anwalt weiter.