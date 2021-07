Von Max Hägler und Klaus Ott

Es waren gewaltige Vorwürfe, die die deutsche Industrie erzittern ließen: Im Juli 2017 wurde bekannt, dass die EU-Kommission ein Kartell der deutschen Autobauer vermutet. Es ging unter anderem um Abgasreinigungsanlagen: Gemeinsam hätten die deutschen Autobauer Volkswagen inklusive der Töchter Audi und Porsche sowie Daimler und BMW Partikelfilter für Benzinmotoren verhindert, aber auch dem Dieselskandal den Weg bereitet.

Nun hat die EU-Kommission das Verfahren mit einem Vergleich beendet. BMW muss demnach ein Bußgeld in Höhe von 373 Millionen Euro zahlen, VW zahlt laut EU-Kommission 502 Millionen Euro. Daimler war Kronzeuge im Verfahren und muss daher nichts zahlen.

Ende der 1990er Jahre bis 2014 saßen die Hersteller in "Strategiekreisen" zusammen und berieten beispielsweise über eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Abgasreinigung von Dieselfahrzeugen. Interne Unterlagen aus dem VW-Konzern dokumentieren, wie umfangreich diese geheime Kooperation war, die auch "Fünferkreis" genannt wurde und wie sehr das ins Detail ging. Als über den sogenannten SCR-Katalysator für Dieselautos beraten wurde, saßen in mehreren Arbeitskreisen mehr als 100 Vertreter der fünf Unternehmen zusammen. Der SCR-Kat funktioniert mit einem Zusatzstoff namens Adblue, der im Abgasskandal eine große Rolle spielt. Damit die Adblue-Tanks nicht allzu groß ausfielen und die Autofahrer nicht allzu oft nachtanken mussten, sparte der VW-Konzern lieber bei der Reinigung gesundheits- und umweltschädlicher Stickoxid-Abgase.

Was in den vertraulichen Runden besprochen wurde, war teilweise alles andere als harmlos. In einem der Strategiepapiere steht, ein Nachtanken der Adblue-Behälter sei "besonders für das Premium-Fahrzeugsegment nicht opportun", denn dort hätten die Leute einen "Komfortanspruch". Im Klartext: Wer teure Autos kaufte, sollte nicht mit Adblue behelligt werden, mit dieser klebrigen Mischung aus Wasser und synthetischem Harnstoff. Und insbesondere im VW-Konzern waren große Kofferräume und raumnehmende Soundanlagen für gut zahlende Kunden wichtiger als große Tanks für Adblue und eine wirkungsvolle Abgasreinigung. Auch darüber wurde in den Strategiekreisen gesprochen. In einer Folie heißt es: "Gemeinsames Verständnis 'Kleiner Tank' abgestimmt".

Diskutiert wurden solche Themen nicht nur in schnöden Besprechungszimmern in den Konzernzentralen, sondern auch am Rande von luxuriösen Automessen. Zum Beispiel Anfang Oktober 2010 in Paris. Dort ging es um neue Abgasnormen und die Vorbereitung einer Präsidiumssitzung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Aufschlussreich auch, was in einem Papier zu dem Pariser Treffen vermerkt ist: "Keine Protokollierung und Dokumentierung der Details!" Das sprach nicht für hehre Absichten.

Zur Wahrheit gehören allerdings auch zwei weitere Aspekte: BMW hat nach Erkenntnis der Behörden bei den Abgasbetrügereien nicht mitgemacht. Ein wichtiges Anliegen der Autohersteller war es auch, die Mineralölindustrie zum Aufbau eines flächendeckenden Adblue-Tanknetzes zu bewegen. Die Autokonzerne sprachen mit Exxon, Aral/BP und Shell, die Reaktionen sollen teilweise ernüchternd gewesen sein. Ein Mineralölunternehmen soll geäußert haben, damit sei "kein Geld zu verdienen". Auch das steht in den Unterlagen aus dem VW-Konzern.

Nachdem der Dieselskandal aufflog, kippte das Miteinander ins Gegenteil

Die Geheimrunden waren kein Abgasbetrugskartell, wie die Folgen des Dieselskandals zeigen. Der VW-Konzern musste in der Abgasaffäre einschließlich seiner Töchter Audi und Porsche in Deutschland mehr als 2,3 Milliarden Euro Bußgeld für manipulierte Fahrzeuge zahlen. Weltweit sind es mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Schadenersatz. Auch für Daimler wurde es teuer: 870 Millionen Euro Bußgeld in Deutschland und mehr als zwei Milliarden Dollar in den USA an Strafen und Schadenersatz. Gegen beide laufen auch noch etliche Schadenersatzklagen von Kunden in Deutschland. Ganz anders BMW: Wegen fehlerhafter Abgasreinigungssysteme bei mehreren Tausend Fahrzeugen musste der Münchner Autobauer in Deutschland 8,5 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Die Staatsanwaltschaft München I war auf Schlamperei gestoßen, nicht aber auf Betrug. Und in den USA fanden die Behörden bei BMW gar nichts, was sie hätten bestrafen können. Bei den Münchnern gab es also keinen Abgasskandal; im Gegensatz vor allem zu Volkswagen, aber auch zu Daimler.

Auch deshalb kippte das Miteinander ins Gegenteil, nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren: BMW fühlte sich vor allem von Daimler hintergangen. Eigentlich pflegte man eine Einkaufspartnerschaft bei Standardteilen, um Geld zu sparen, auch gemeinsame Entwicklungen wurden immer wieder diskutiert. Das war allerdings schlagartig vorbei im Juli 2017. "Das Vertrauen ist total beschädigt", beschieden BMW-Manager. Die Rede war davon, dass man sich "mitten in einem Tsunami" befinde. Die Einkaufskooperation wurde sofort auf Eis gelegt und auch die damals bereits geplante Zusammenarbeit bei den Carsharing-Diensten Sharenow und Car2go. Erst nach etlichen Monaten war wieder ein halbwegs normale Gesprächsebene gefunden.

Mit dem Entscheid aus Brüssel dürfte das Kapitel nun weitgehend beendet sein, zumal in Stuttgart wie in München seitdem die verantwortlichen Vorstände gewechselt haben: sowohl die Vorstandsvorsitzenden wie auch die Entwicklungschefs.

Fraglich ist indes, wie bei konkreten, neuen Technologieprojekten weiter verfahren wird. Die großen Digitalisierungsprojekte, das autonome Fahren oder Zellfabriken für Batterieautos - die Technologie schreitet derart schnell voran, dass kein Unternehmen allein erfolgreich in die Zukunft gehen kann, zumal nicht die mittelgroßen Unternehmen BMW und Daimler. Es wäre nötig, einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen, inwieweit Gespräche zwischen Wettbewerbern künftig möglich sind, heißt es aus Industriekreisen: Denn eigentlich wünsche sich die EU starke Autobauer, die transparent an Standards arbeiten und so China und den USA Paroli bieten - aber zugleich komme man derzeit schnell in den Ruch kartellrechtswidriger Absprachen.

Die jetzigen Geldbußen fallen insgesamt niedriger als aus in zwei anderen Fällen aus der Autobranche. 2016 hatte die EU gegen Lkw-Hersteller wegen illegaler Preisabsprachen eine Rekordstrafe in Höhe von fast drei Milliarden Euro verhängt. Am meisten musste Daimler zahlen, mehr als eine Milliarde Euro. Die VW-Tochter MAN kam als Kronzeuge ohne Bußgeld davon; so wie jetzt Daimler bei den Geheimtreffen der Autokonzerne. Die waren übrigens zusammen mit den Verbrauchern auch schon mal Opfer eines Kartells: Vier Hersteller von Autoglas mussten 2008 insgesamt 1,4 Milliarden Euro zahlen, weil sie jahrelang heimlich über Preise sowie die Aufteilung von Märkten und Abnehmern verhandelt hatten. Die Autoglas-Hersteller hätten die Automobilindustrie und die Fahrzeugkäufer hintergangen, befand die EU.