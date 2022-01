Smart City:Stadt ohne Herz

Von Gabriela Beck

Wo vor fünf Jahren nur Wüstensand gewesen ist, stehen heute rund 400 Bauwerke auf dem Expo-Gelände in Dubai - Länderpavillons, Restaurants, Info-Kioske, Büros. Bis März 2022 findet die Weltausstellung statt. Danach werden vier von fünf Gebäuden zur Modellstadt "District 2020" umgenutzt, in der 145 000 Menschen leben sollen. Für jedes Gebäude gibt es einen sogenannten digitalen Zwilling. Also eine virtuelle Nachbildung, die über Messstationen, Sensoren und Drohnen in Echtzeit mit Daten aus den Gebäuden gefüttert wird. Dort beobachten die für den Betrieb und die Wartung Zuständigen den Verbrauch von Energie und Wasser, Temperatur und Luftwerte und können so die Leistung der technischen Anlagen optimieren und den Energieverbrauch senken.