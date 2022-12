Bio-Supermarktkette:Basic ist insolvent

Von Michael Kläsgen

Die Bio-Supermarktkette Basic hat beim Amtsgericht München ein Schutzschirmverfahren beantragt, um sich zu sanieren. Während des Verfahrens in Eigenverwaltung bleiben die 20 deutschen Basic-Filialen geöffnet. Die meisten dieser Filialen befinden sich in Bayern. Das Sortiment bleibe in vollem Umfang bestehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Filialen in Österreich sind nicht Teil des Schutzschirmverfahrens. Als Grund wurde genannt, dass "wie bei den meisten anderen deutschen Bio-Supermärkten auch" die Preiserhöhungen zu einer Kaufzurückhaltung der Verbraucher geführt hätten.