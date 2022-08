Bankensterben:Auf dem Land fehlt das Wechselgeld

Von Michael Kläsgen

Meiko Alt, 57, ist in erster Linie Geschäftsführer von Sara Boni im Alpenvorland. Die sechs Boutiquen der italienischen Damenmodemarke unter seiner Regie reihen sich wie Perlen entlang der Alpenkette. Aber da es in diesen sechs Filialen immer wieder an Wechselgeld mangelt, hat Alt noch einen Nebenjob, der ihn nervt. "Nebenher muss ich mich auch noch als Geldbote betätigen", sagt Alt. Klingt witzig, ist aber nicht so gemeint. Alt ist verärgert.