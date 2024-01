Interview: Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

In den kommenden Tagen könnte es ungemütlich werden für Zugreisende: GDL-Gewerkschaftschef Claus Weselsky plant nach den Warnstreiks 2023 jetzt sogar einen drei- bis fünftägigen Streik. Losgehen könnte es nächste Woche. Wenn jemand den GDL-Chef davon abbringen kann, dann Bahn-Personalvorstand Martin Seiler: Er verhandelt mit ihm in der konfliktreichen Tarifrunde. Im Interview erklärt der Manager, was er der GDL anbieten will, um den Fahrgästen einen neuen Arbeitskampf zu ersparen.