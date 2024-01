Das Ende des Verbrennungsmotors in der EU ist zwar für 2035 besiegelt, doch auch dann werden noch Millionen Benzin- und Dieselautos CO₂ in die Luft blasen. Alles nicht so schlimm, beteuern die Autohersteller immer wieder, schließlich seien ihre Motoren in den vergangenen Jahren immer sauberer geworden. Weniger Spritverbrauch ist seit Jahren ein gern genutztes Argument, wenn ein Modell eine Neuauflage bekommt.