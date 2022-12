Von Benedikt Peters und Roland Preuß, München/Berlin

Es ist ein Dokument, das sich auf den Alltag vieler Millionen Arbeitnehmer in Deutschland auswirken dürfte. Auf 22 Seiten legt das Bundesarbeitsgericht die Gründe für einen Beschluss dar, mit dem es im September Furore gemacht hatte: Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen, so lautete die Entscheidung in Kurzform. Sie ließ aber viele Fragen offen - Fragen, die nun, da die Erfurter Richter ihre Gründe für die Entscheidung vorgelegt haben, beantwortet werden können.

So war unklar geblieben, ob Arbeitgeber ihren Beschäftigten lediglich ein System zur Zeiterfassung bereitstellen müssen oder ob die Arbeitszeit auch tatsächlich festgehalten werden muss. Die Arbeitsrichter schreiben jetzt in der Begründung, die der SZ vorliegt, dass der Arbeitgeber von der Zeiterfassung "auch tatsächlich Gebrauch machen" müsse. Im Klartext: Sie ist nicht freiwillig, sondern verpflichtend.

Unklar war bisher auch, wie Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit festhalten sollen. Ob dies zum Beispiel elektronisch stattfinden muss oder ob auch eine händisch gepflegte Tabelle ausreicht. Aus Sicht der Arbeitsrichter ist beides möglich, die konkrete Ausgestaltung obliegt den Firmen vor Ort. Wo es einen Betriebsrat gibt, darf dieser dabei mitreden.

Für den Arbeitsrechtler Philipp Byers von der Kanzlei Watson Farley & Williams lässt das den Schluss zu, dass auch nach der Entscheidung Vertrauensarbeitszeit-Modelle weiterhin möglich sind. "Der Arbeitgeber kann die Zeiterfassung in die Hände der Beschäftigten legen", sagt er.

Strittig ist, für welche Beschäftigten die Zeiterfassung gelten soll, Arbeitsrechtler interpretieren die Begründung aus Erfurt unterschiedlich. Byers vertritt die Auffassung, sie beziehe sich, Stand jetzt, auf alle Angestellten eines Unternehmens, also auch auf die Leitenden. Die Arbeitsrechtlerin Kathrin Schulze Zumkley hingegen versteht die Begründung der Richter so, dass leitende Angestellte ihre Arbeitszeit nicht erfassen müssen. Es gibt also noch einigen Klärungsbedarf, auch für die Bundesregierung. "Die Ampel muss dringend ihre Hausaufgaben machen", so formuliert es der Arbeitsrechtler Byers. Der Europäische Gerichtshof hatte schon im Mai 2019 entschieden, die Arbeitgeber müssten ein Arbeitszeiterfassungssystem einrichten. Deutschland hat das bisher nicht umgesetzt.

Die Regelung stelle sicher, dass etwa Ruhezeiten eingehalten werden

Politiker von SPD und Grünen begrüßten unterdessen die BAG-Entscheidung und stellten eine baldige gesetzliche Präzisierung der Regeln in Aussicht. Nach einer ersten Einschätzung des Beschlusses "freue ich mich, dass die Arbeitszeiterfassung nicht nur angeboten, sondern unbedingt angewendet werden muss", sagte Bernd Rützel (SPD), der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales, der SZ. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Frank Bsirske, lobte die Entscheidung, "da dies sicherstellt, dass Höchstarbeitszeiten und die Ruhezeiten eingehalten werden".

Rützel sagte weiter: "Das ist ein wichtiges Zeichen für Gerechtigkeit und Gesundheitsschutz. Jede Arbeitsstunde muss erfasst werden." Die Koalition reagiere jetzt "schnell mit einem Gesetz, das Rechtsunsicherheiten ausräumt." Zu dem Spielraum, den die Entscheidung belässt, sagte der SPD-Politiker, dieser erhöhe auch die Rechtsunsicherheiten, gerade für kleinere Betriebe. "Ich halte es deshalb für wichtig, für die Beschäftigten genauso wie für die Unternehmen, dass wir schnell eine Neuregelung schaffen, die für Betriebe und Unternehmen klar und verständlich und in der Anwendung so einfach wie möglich ist."

Bsirske sagte, nun werde eine wirksame Kontrolle und Überprüfung von Arbeits- und Ruhezeiten durch die Behörden möglich. Bei der anstehenden gesetzlichen Regelung solle "ein gewisses Maß an flexiblen Arbeitszeitmodellen, etwa Vertrauensarbeitszeit, weiterhin möglich sein", sagt der langjährige frühere Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi. Bei der Vertrauensarbeitszeit teilen sich Beschäftigte die eigene Arbeitszeit weitgehend selbst ein und erfassen auch die Arbeitszeit selbst.

Pascal Kober, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, betonte hingegen, dass man nun die verbleibenden Gestaltungsmöglichkeiten des Urteils für die Unternehmen ausschöpfen müsse. Das betreffe zum Beispiel die Form der Erfassung, die nicht vorgeschrieben sei. "Unternehmen müssen daher selbst darüber entscheiden dürfen, wie sie die Arbeitszeit erfassen wollen, also mit einer App, Excel-Tabelle oder auf Papier", sagte Kober der SZ. Das Delegieren an die Beschäftigten müsse dabei "grundsätzlich auch möglich sein". Das Bundesarbeitsministerium hatte bereits angekündigt, dass es nach Veröffentlichung der Begründung des BAG im kommenden Jahr eine gesetzliche Regelung auf den Weg bringen will.