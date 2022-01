Apple zeigt sich weitgehend immun gegen die weltweiten Lieferengpässe und wächst weiter ungehemmt. Im Weihnachtsquartal legte der Umsatz um elf Prozent auf bisher nie erreichte knapp 124 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern mitteilte. Fast 60 Prozent trug der Verkauf von iPhones bei. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von guten Geschäften in China, wo es laut den Beratern von Counterpoint den iPhone-Marktanteil mit 23 Prozent so hoch schraubte wie noch nie zuvor. Zum ersten Mal seit sechs Jahren verkauften die US-Amerikaner mehr Smartphones als jeder andere Anbieter in China.

Noch im Oktober hatte Firmenchef Tim Cook davor gewarnt, dass die Chipkrise inzwischen auf die meisten Produkte von Apple durchschlage. Damals ging er davon aus, dass dies den Umsatz um sechs Milliarden Dollar drücken könnte. Letztlich sei der Effekt sogar noch größer gewesen, sagte Finanzchef Luca Maestri der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings gingen die Einschränkungen im laufenden Quartal zurück.

Die Versorgungsprobleme von Apple beschränkten sich vor allem auf Halbleiter-Produkte aus älteren Produktionsverfahren, wie Cook sagte. Solche Chips kommen zum Beispiel in Netzteilen zum Einsatz. Sie wurden schnell zu einem knappen Gut, als der Bedarf an Computern in der Corona-Pandemie hochschoss. Denn die Chipindustrie hatte die Kapazitäten über die Jahre zurückgefahren. Die Situation bleibe eine Herausforderung, betonte der Firmenchef. Apple kommt allerdings bisher dank seiner gut organisierten Lieferketten besser durch die Engpässe als viele Konkurrenten.

Besonders das Smartphone-Geschäft brummt

Der Umsatz wie auch die Steigerung des Quartalsgewinns um 19 Prozent auf 34,6 Milliarden Dollar lagen über den Erwartungen von Analysten. Die Apple-Aktie legte nachbörslich um fast vier Prozent zu, hat allerdings seit Jahresbeginn etwa zehn Prozent verloren - im Sog des allgemeinen Ausverkaufs von Tech-Werten an der Wall Street. Im vergangenen Jahr hatte Apple kurzzeitig als erster Konzern weltweit beim Börsenwert die Marke von drei Billionen Dollar überstiegen.

Als einer der wenigen Smartphone-Anbieter hatte Apple in der Weihnachtssaison mit dem iPhone 13 ein neues Modell auf den Markt gebracht. Der Umsatz mit Smartphones stieg im Jahresvergleich um neun Prozent auf 71,6 Milliarden Dollar, wie Apple mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Nach Berechnungen der Analysefirma IDC verdrängte Apple wie so oft im Weihnachtsquartal Samsung vom Spitzenplatz im Smartphone-Geschäft. Mit rund 85 Millionen verkauften iPhones kam Apple demnach auf einen Marktanteil von 23,4 Prozent. Auch bei Mac-Computern, der Sparte mit der Apple Watch und Zubehör sowie im Abo-Geschäft gab es deutliche Zuwächse und Umsatzrekorde. Das iPad-Geschäft schrumpfte dagegen um 15 Prozent.