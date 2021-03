Von Uwe Ritzer, Nürnberg

Leon Goretzka soll der nächste sein. Dem Vernehmen nach wechselt der Mittelfeld-Star des FC Bayern München seinen Ausrüster; statt in Nike-Tretern wird er in Zukunft voraussichtlich in Adidas-Schuhen gegen den Ball treten. Betrachtet auf das große Ganze bei einem globalen Milliardenkonzern wie Adidas ist die Personalie eine Randnotiz. In der Zentrale des zweitgrößten Sportartikelherstellers im fränkischen Herzogenaurach wird ihr allerdings durchaus symbolische Bedeutung beigemessen: Seht her, wir investieren in unsere Marke, wir überlassen Branchenführer Nike nicht kampflos die Sportarenen und den Markt, wir haben Power, es geht voran. Man werde, so die Kampfansage am Mittwochmorgen, insgesamt "die Marketingaktivitäten und -investitionen signifikant steigern."

Vor einem Jahr war Adidas noch vor allem mit sich selbst beschäftigt. Als eines der ersten im Deutschen Aktienindex (Dax) notierten Unternehmen nahm Adidas Staatshilfe wegen der Corona-Pandemie in Anspruch. Die zeitweilige Aussetzung von Mieten für eigene Geschäfte und eine interne Rassismus-Debatte lädierten das bis dahin strahlende Image von Adidas. Und dann lag da noch massenhaft Ware in den Lagern, die nicht verkauft werden konnte, weil bis zu 90 Prozent der Geschäfte geschlossen waren. Doch dem verpatzten Start folgte ein Jahr, in dem Adidas einigermaßen glimpflich davon kam. Der Umsatz sank zwar um 16 Prozent auf 19,844 Milliarden Euro (währungsbereinigt minus 14 Prozent) und der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen stürzte gar von 1,9 Milliarden auf 429 Millionen Euro ab. Allerdings ziehen die Geschäfte seit Herbst wieder an, vor allem jene im fimeneigenen Onlinehandel.

Der macht mit deutlich mehr als vier Milliarden Euro inzwischen etwa 20 Prozent vom Umsatz aus und wird in Zukunft immer wichtiger werden. Allein im letzten Quartal 2020 zog das E-Commerce-Geschäft von Adidas um 53 Prozent an. Am Nachmittag will Vorstandschef Kasper Rorsted die Konzernstrategie für die kommenden fünf Jahre verkünden.

Selbst die Pandemie spielt den Sportartikelherstellern in die Karten

Dabei wird voraussichtlich die Digitalisierung auf allen Ebenen, inklusive verstärktem Onlinehandel, ein zentraler Punkt sein, ebenso wie das Thema Nachhaltigkeit. Immer mehr Schuhe und Textilien sollen aus Recyclingmaterial oder nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden. Auch, weil die Nachfrage vor allem bei jungen Käufern in die Richtung geht. Und schließlich will man sich in Herzogenaurach künftig vollständig auf die Marke Adidas konzentrieren, sobald man die zum Verkauf stehende US-Tochter Reebok erst einmal los ist. Das wird im Lauf des Jahres der Fall sein; Kaufinteressenten gibt es einige.

So soll 2021 zum Auftakt für eine neue Wachstumsperiode werden. Der globale Trend zu Gesundheitsbewusstsein und Fitness ist langfristig und selbst die Pandemie spielt den Sportartikelherstellern in die Karten - von geschlossenen Geschäften einmal abgesehen. Denn er fördert einerseits den Individual- und Outdoorsport und gleichzeitig bevorzugen die meisten Homeoffice-Arbeiter ein legeres, sportliches Outfit. Adidas kündigt dementsprechend an, in diesem Jahr weltweit und in allen Produktkategorien durchzustarten. Bereits im letzten Quartal 2020 ist das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, wie Vorstandschef Rorsted am Morgen betonte. Und das, obwohl in Europa die Hälfte der Sportgeschäfte ab Mitte November geschlossen waren und in Nordamerika das Kundenaufkommen in den Stores deutlich geringer war als sonst.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr "im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich" in die Höhe schnellen und der Gewinn sich von besagten 429 Millionen auf 1,25 bis 1,45 Milliarden vervielfachen. In China und im restlichen Asien sowie in Lateinamerika erwartet Adidas bis zu 30 Prozent mehr Geschäft, während es in Europa und dem mittleren Osten um 15 bis 19 und im Nordamerika um knapp zehn Prozent zulegen soll. Helfen soll dabei die Fußball-EM, so sie denn stattfindet. Experten gehen allerdings davon aus, dass auch dieses Turnier ohne Zuschauer im Stadion und erst recht ohne Fanmeilen ausgetragen wird - was dem Verkauf von Fantrikots und anderen Replicas nicht unbedingt förderlich wäre.