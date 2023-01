Gestrichen: Das "Haus für München", entworfen von Florian Nagler, versprach günstige Mieten in einem Holzneubau mitten in der Innenstadt.

Deutschland braucht bezahlbaren, nachhaltigen Wohnungsbau, der sich am Gemeinwohl orientiert. Doch die steigenden Kosten gefährden ausgerechnet solche Projekte. Wie kann es trotzdem klappen?

Von Laura Weißmüller

Unter zehn Euro Miete pro Quadratmeter - das klang schon im zurückliegenden Jahr wie eine Ankündigung, die kaum zu halten war. Schließlich sollten die Wohnungen nicht irgendwo, sondern in der teuersten Stadt Deutschlands entstehen. Mitten in München und dann auch noch in einem Holzneubau, sprich einem ökologisch nachhaltigen Gebäude. Als "Miet-Wunder" wurde dieses "Haus für München" denn auch im vergangenen Sommer noch bezeichnet.