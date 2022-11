Von Javier Cáceres, al-Rayyan

Am Montagvormittag sprach Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo zur Welt, und das war äußerst überraschend. Oder auch nicht, wenn man sich vor Augen führt, dass Lionel Messi, Ronaldos fußballerische Nemesis, in der Nacht zum Montag als Gesprächspartner der Argentinier angekündigt worden war. Wollte Ronaldo ein mediales Gegenprogramm inszenieren? Um die weltweiten Schlagzeilen zu dominieren? Wenn ja, ist es ihm misslungen.

Während Ronaldo am Montagvormittag vor vergleichsweise wenigen Journalisten im portugiesischen Teamquartier saß, sorgte Messi, 35, für einen völlig überbuchten Pressekonferenzsaal im WM-Medienzentrum von Doha. Das Ergebnis des medialen Duells der mutmaßlichen Turnierhelden am Vorabend des argentinischen WM-Debüts gegen Saudi Arabien? Messi 1, Ronaldo 0. Zumal Messi in den Raum stellte, was er vor wenigen Wochen in einem TV-Interview gesagt und wenige Tage später relativiert hatte: "Dies wird sicherlich meine letzte WM sein."

Er wirkte locker und gelöst, vor allem verglichen mit früheren Auftritten. So sehr, dass die schmachtenden argentinischen Journalisten fragten, ob er sich im glücklichsten Moment seiner Karriere wähne. "Ich weiß nicht, ob dies der glücklichste Moment ist, aber ich fühle mich gut", sagte er. Und verströmte eine Zuversicht, die in der fernen argentinischen Heimat viele Menschen aufatmen ließ.

Knöchelverletzung? Messi gibt Entwarnung

Denn: Die Aktualität des Montags war bis zum filmfestivalreifen Auftritt Messis von einem Foto geprägt gewesen, das darauf hinzudeuten schien, dass der Knöchel geschwollen war. Der Argentinier hatte zudem an den vorangegangenen Tagen mit dem Training ausgesetzt. Reine Vorsichtsmaßnahme, sagte Messi am Montag; auch im argentinischen Lager hieß es, zur Sorge bestehe kein Anlass. Messis Knöchel habe nur deshalb so dick ausgesehen, weil er unter dem Socken ein Kühlpad trug.

Unabhängig davon muss die Stimmung im Quartier der Argentinier, das auf dem gigantischen Gelände der "University of Qatar" verortet ist, fantastisch sein. Zumindest, wenn man Messi glaubt. Das aktuelle Team erinnere ihn "sehr an die Gruppe von der WM 2014, weil es ähnlich geeint ist", sagte der Offensivspieler. Er zog damit nicht nur einen Bogen zur Weltmeisterschaft in Brasilien, bei der Argentinien in der Verlängerung des Finales gegen Deutschland mit 0:1 unterlag. Sondern markierte überdies einen großen Unterschied zum Portugal seines ewigen Rivalen um die Fußball-Weltherrschaft - Cristiano Ronaldo.

Dort nämlich war in den vergangenen Tagen einige Gereiztheit zu spüren. Das hatte auch mit einem Interview zu tun, das Ronaldo einem britischen Trash-Sender namens GB-News gegeben hatte. Darin hatte er den Bruch mit seinem Arbeitgeber Manchester United heraufbeschworen. In Portugal war es unter anderem deshalb aufgestoßen, weil der Zeitpunkt - unmittelbar vor der Weltmeisterschaft - als suboptimal empfunden wurde. Ronaldo, den Teamplayer, ficht das nicht an: "In meinem Leben ist das einzige richtige Timing mein Timing", sagte er.

Für Irritationen sorgte das Interview auch, weil es offenkundig seinem Landsmann Bruno Fernandes aufgestoßen war; Fernandes ist wie Ronaldo bei Manchester United beschäftigt, United-Insider versichern, dass es um das Verhältnis der beiden schon seit geraumer Zeit schlecht bestellt ist. Vor wenigen Tagen verbreitete der portugiesische Verband ein Video von Fernandes' Ankunft in der portugiesischen Kabine, und siehe: Die Begegnung zwischen Ronaldo und seinem Klubkollegen hätte kaum frostiger sein können. Auch Ronaldos Beziehung zu Verteidiger João Cancelo, der für Manchester City spielt, gilt als angespannt. Und so musste noch jeder portugiesische Nationalspieler, der sich den Medien stellte, die Frage beantworten, wie man sich denn so mit Ronaldo vertrage.

Ronaldo will unbedingt den WM-Pokal gewinnen

"Fragt nicht mehr nach mir. Es langweilt langsam. Mich jedenfalls. Es tut nicht Not, über mich zu reden", sagte daher Ronaldo nun, die Stimmung im Nationalteam sei "exzellent". Und die Szene mit Fernandes? Diese sei, na klar, aus dem Zusammenhang gerissen. Er habe sich einen kleinen Scherz erlaubt, der "unglücklicherweise" missraten sei, sagte Ronaldo: "Sein Flugzeug hatte Verspätung, und da habe ich ihn gefragt, ob er mit dem Schiff angereist sei."

Kein Scherz hingegen ist: dass Ronaldo vom Willen beseelt ist, bei seiner fünften WM-Teilnahme seit 2006 den Pokal zu gewinnen. "Es wäre magisch, ein Traum", sagte er. Definitorisch wäre der Titel aber nicht: "Wenn ich im Alter von 37 Jahren und acht Monaten noch etwas beweise müsste, wäre ich echt besorgt." Im Erfolgsfall würde er dennoch Selbstlosigkeit walten lassen. "Wenn man mir sagen würde, dass Portugal ohne Tore von mir die WM gewinnt, würde ich sofort unterschreiben. Ich schwöre es bei meinen Kindern." Die Chance sei jedenfalls da: "Ich habe diese Hoffnung und dieses Feeling", erklärte der Europameister von 2016.

Ronaldo musste sich einer Frage erwehren, die Messi nicht gestellt wurde: Ob diese WM auch darüber entscheide, welcher der beiden Ausnahmespieler der vergangenen Jahre dereinst als der größere eingeordnet werde. Der Ausgang dieses Turniers sei für die historische Einordnung der beiden weitgehend irrelevant, sagte Ronaldo; es sei nicht aufzulösen, wer der größere Fußballer sei. Sondern eine Geschmackssache. Und so sprach Ronaldo einen Satz, der fast so klang wie ein deutschsprachiger Schlager aus den Zeiten der Schellackplatten, den Vor-vor-vor-vor-vor-Läufern der MP3-Dateien: "Die einen stehen auf blond, die anderen auf brünett."