Lionel Messis Blicke können so treffsicher sein wie seine Schüsse. Mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz war er nicht immer zufrieden.

Das gewonnene Viertelfinale gegen die Niederlande erhitzt die argentinischen Gemüter. Lionel Messi lässt Wout Weghorst, Louis van Gaal und den Schiedsrichter spüren, was er von ihnen hält.

Von Javier Cáceres, Lusail

Die Schlacht zwischen Argentinien und den Niederlanden war beendet, und es entlud sich alles, was sich im Vorfeld aufgestaut hatte. Und das war nicht wenig. Es war so groß, dass der Held des Abends, Torwart "Dibu" Martínez, gar die Kunst der zweisprachigen, nicht jugendfreien Injurie erfand, die er einem Niederländer an den Kopf warf. Sinngemäß: Ich habe euch zweimal fertiggemacht (auf Englisch), versehen mit einer homophoben Beleidigung (auf Spanisch). Martínez selbst berichtete dem argentinischen TV-Sender TyC Sports von dem Vorfall, noch immer voller Adrenalin.