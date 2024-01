Längst haben die Skispringer aber den Bergisel eingenommen, auf dem ab 1923 eine der ersten modernen Skisprung-Großschanzen stand. Aber auf dem Hügel mit der atemberaubenden Aussicht über Innsbruck verloren nahezu immer die Skispringer des Deutschen Skiverbands (DSV); den bislang letzten deutschen Sieg auf dem Bergisel errang Richard Freitag 2015. Doch nun sprießt für den Verband wieder Hoffnung.

Das Springen von Innsbruck der 72. Vierschanzentournee bot eine spannende Endphase, denn plötzlich ging es gar nicht mehr weiter. Die Zuschauer durften wegen starken und ungerechten Rückenwindes rund 25 Minuten nach Ansage des Stadionsprechers rhythmische Aufwärmübungen machen, während die Medienschaffenden nervös nach dem Redaktionsschluss schauten. Dann war es endlich so weit.

Die letzten neun Springer hatten ihre Flüge nach unten gebracht. Am Ende war Ryoyu Kobayashi der Sieger im Tournee-Ranking. Er führt nun mit umgerechnet gut 2,5 Metern die Gesamtwertung an. Verfolger Andreas Wellinger liegt knapp hinter ihm, behält aber noch Chancen auf den Tourneesieg, die lange Fliegerschanze in Bischofshofen dürfte ihm besser liegen. Der Tagessieg ging an den Österreicher Jan Hörl.

Der Wind und die exponierte Schanze in Innsbruck bereitet den Springern Schwierigkeiten

Die Qualifikation am Tag zuvor hatte zunächst die Legende von einem Bergiselfluch bestätigt. Der bis dahin Führende in der Gesamtwertung, Andreas Wellinger, qualifizierte sich nur mit einem 15. Platz. Allerdings ist Wellinger weniger der Typ, der sich über Nacht in Albträumen plagt, zumal wenn er weiß, woher die Probleme kommen. Der Ruhpoldinger musste in der Qualifikation mit miserablen Windverhältnissen umgehen.

Nicht nur die Böen, sondern auch die enge und relativ kurze Architektur der exponierten Schanze, bereitet den Springern Schwierigkeiten. Zudem narrt sie der Wind gerne, und auch der Absprung bietet Besonderheiten. Dort, so erklärte Wellinger schon vor dem Abschied in Garmisch-Partenkirchen, müsse man besonders konzentriert sein. Die Position des Schanzentischs gebe den Springern den Eindruck, dass es am Ende des Tisches leicht nach oben gehe. Wer hier zu schnell reagiert, der verpasst den entscheidenden Absprungpunkt, und fällt schneller wieder herab von seinem Luftkissen.

Die deutsche Bilanz der vergangenen Jahre jedenfalls wies neben anderen Innsbrucker Schanzenproblemen und vielleicht auch psychologischen inneren Widerständen darauf hin, dass der Bergisel die größte Hürde für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher darstellt. Hauptsache, mögen sich die Deutschen gedacht haben, es läuft nicht so, wie in den vergangenen acht Jahren. Seit 2016 sammelten Karl Geiger, Severin Freund, und Markus Eisenbichler eine Häufung an absurden Abstürzen im Ranking und im Schnee, wegen schlechten Bedingungen, oder schlechter Konzentration.

Knapp: Andreas Wellinger reagiert auf sein Ergebnis.

Und tatsächlich kam es anders, Wellingers Qualitäten hatten sich doch noch durchgesetzt und ein Fluch ist eben auch nur ein Fluch, nämlich eine Einbildung. Die Qualität von Wellingers Sprüngen, die Fähigkeit, sich nachts trotz Rückschlägen zu erholen, das sind alles Merkmale eines gestärkten, selbstbewussten Leistungssportlers.

2,5 Meter Vorsprung - das ist zunächst mal ein Vorteil für den so akkurat springenden Ryoyu Kobayashi. Andererseits hat auch Andreas Wellinger seine Aufgaben gelöst und mit seiner Form eine starke Serie hingelegt. Die Tournee nähert sich wieder einmal einem noch offenen, echten Finale beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen.