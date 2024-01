Fassungslos starrte Hubert Hurkacz, Polens bester Tennisspieler, dem Ball hinterher, den Alexander Zverev gerade - bang! - mitten auf die Linie gedroschen hatte. Mit diesem Passierschlag wehrte Zverev im Männereinzel den ersten Matchball im Finale, den möglichen vorzeitigen Sieg des polnischen Teams, ab. Den zweiten entschärfte er ebenso. "Über Sieg oder Niederlage", sagte er grinsend, "entscheiden manchmal Millimeter." Anschließend gewann Zverev an der Seite von Doppelspezialistin Laura Siegemund das Mixed gegen Iga Swiatek/Hubert Hurkacz 6:4, 5:7, 10:4. Und damit hatte das Team des Deutschen Tennis Bunds (DTB) überraschend die schwere Gold-und-Silber-Schüssel, den United Cup, gewonnen.

Es war aus mehreren Gründen ein unerwarteter Triumph. Nicht nur, weil die deutsche Equipe übermüdet war, sie hatte in der Nacht zuvor das Halbfinale gegen Australien um zwei Uhr beendet. Zverev fiel nach eigener Aussage erst um kurz vor sechs Uhr morgens in den Schlaf. Zudem machte Angelique Kerbers Rückkehr ins Turniertennis nach ihrer Schwangerschaft, das Rätseln über ihre Form nach anderthalbjähriger Pause, die Mission in Sydney für die deutsche Reisegruppe zu einer Expedition ins Ungewisse.

Zverev sei für sie der "Held der Woche", sagt Angelique Kerber

Die 35 Jahre Kerber hatte am Sonntag beim 3:6, 0:6 gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek einen 0:1-Rückstand nicht verhindert. Aber im Laufe der Woche bei ihren fünf Solo-Matches - einem Sieg gegen Australiens Ajla Tomljanovic und vier zum Teil relativ engen Niederlagen - wurde deutlich, dass sie in der Weltelite mithält. "Es fühlt sich großartig an, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte sie - und räumte nach dem Finale gut gelaunt ein: Alexander Zverev sei für sie "der Held der Woche".

Tatsächlich präsentierte sich der Olympiasieger in blendender Form zu Beginn des Jahres, kurz vor den Australian Open: Von seinen fünf Matches im Einzel gewann er vier, nur Alex de Minaur musste er sich im Halbfinale (5:7, 6:3, 6:4) beugen. Austaliens neuer Top-Ten-Spieler hatte, getragen vom begeisterten Publikum, zuvor sogar den Rekord-Grand-Slamsieger Novak Djokovic geschlagen.

Zverev leistete Akkordarbeit bei dem Nationenturnier, er stand in den Partien gegen Italien, Frankreich, Griechenland, Australien und Polen in allen Einzeln und in jedem Mixed-Doppel auf dem Platz. Der Zeitplan war eine Herausforderung für sich: "Es ist hier fast anstrengender als bei einem Grand Slam", fand er - auch weil es keine freien Tage gab

Laura Siegemund, eine der besten Doppelspielerinnen der Welt, hatte ebenfalls enormen Anteil an diesem ersten Sieg eines deutschen Teams im relativ neuen United Cup, um den seit Silvester 18 Mannschaften rangen. Für die Australian Open, die kommenden Sonntag beginnen, ist das Trio jedenfalls warmgespielt - auch wenn nachts um ein Uhr, mit dem Cup im Arm, alle am Ende der Kräfte waren.