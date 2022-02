Joshua Kimmich (links) vom FC Bayern musste in Bochum als alleiniger Sechser ran - das ging in der ersten Hälfte gründlich schief.

Beim 2:4 in Bochum zeigten die Münchner erstaunliche Schwächen. In der Champions League soll nun alles besser werden - doch hier wartet eine echte Herausforderung.

Von Jonas Beckenkamp, Sebastian Fischer und Martin Schneider

Der FC Bayern blickt auf ein ungewöhnliches Wochenende zurück. Vier Gegentore in Bochum, so etwas ist der Klub nicht gewohnt. Weil es nicht zum ersten Mal in dieser Saison solch ein bayerisches Durcheinander gab, stellen sich einige Fragen: Haben die Münchner ausgerechnet vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Salzburg ein Abwehrproblem? Warum passieren solche Durchhänger immer wieder? Und welche Rolle spielt der Ausfall von Manuel Neuer?

Darum dreht sich diese Ausgabe von "Und nun zum Sport", dem Fußballtalk der SZ. Moderator Jonas Beckenkamp spricht diesmal mit Martin Schneider und Sebastian Fischer, Bayern-Reporter, der zuletzt einen verblüffenden Nachmittag in Bochum verbrachte.

