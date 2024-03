Transfersperre für Türkgücü München:Erschreckende Post von der Fifa

SZ Plus Türkgücü München : Das Grünwalder könnte für Türkgücü bald zugesperrt werden

Türkgücü liegt mit der Stadt über die Zahlungen fürs Grünwalder Stadion im Clinch. In der kommenden Saison muss der Klub so oder so ausziehen - wenn es ganz hart kommt, ist schon in wenigen Tagen Schluss.