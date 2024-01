Jannik Sinner hat nach einer beeindruckenden Aufholjagd die Australian Open gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich am Sonntag in Melbourne im Endspiel gegen den Alexander-Zverev-Bezwinger Daniil Medwedew aus Russland mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 durch und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel seiner Tennis-Karriere. Sinner, der im Halbfinale Titelverteidiger Novak Djokovic entthront hatte, verwandelte in der Rod Laver Arena nach 3:44 Stunden seinen ersten Matchball. Damit sicherte er sich als erster Italiener seit 48 Jahren einen Grand-Slam-Titel.