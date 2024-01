Was auffiel, war die Stille am Freitagmorgen im Melbourne Park. Draußen brannte die Sonne vom Himmel, vereinzelt rückten Arbeiter ein paar Werbekulissen zurecht. Drinnen, in der schattigen Margaret Court Arena, spielten sich Angelique Kerber und Caroline Wozniacki bei einer Übungseinheit die Bälle zu. Ihre Trainer unterhielten sich leise auf Englisch im Plauderton. Ab und zu war auf der Tribüne das Klicken einer Kamera zu hören. Diese konzentrierte Arbeitsruhe erstaunte deshalb, weil das beherrschende Thema in den Tagen vor Beginn der Australian Open mehr kindergerechten Trubel hätte vermuten lassen: eine Polonaise von Zirkusclowns über die Tennisanlage, mindestens, oder ein Bällebad neben den Courts.

Drei ehemalige Australian-Open-Siegerinnen sind zurück auf dem Platz ihrer Triumphe: die früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber, 35, Caroline Wozniacki, 33, aus Dänemark und die Japanerin Naomi Osaka, 26. Alle drei sind Mütter von kleinen Kindern. In den Presserunden am Freitag sind sie nacheinander ausgiebig um Auskunft gebeten worden zu einem Thema, das, wie Wozniacki richtig erklärte, "Abertausende von Frauen" in jedem Bereich beschäftigt, nämlich wie man Berufstätigkeit in Vollzeit mit der Familie in Einklang bringt. Auf Profisport bezogen: Wie man mit mehr als nur einer Handvoll gelben Filzbällen jongliert.

Jede Profisportlerin, so sagte Wozniacki, als sie nach dem Training im Medienzentrum des Turniers saß, das sie 2018 gewonnen hatte, müsse ihren Weg individualistisch gestalten. Es gebe kein Patentrezept, "ich kann nur für mich sprechen". Sie hatte 2020, ebenfalls in Melbourne, ihr Karriereende verkündet: Verbeugung, Blumen, Küsschen, Schlussvorhang. Nach der Geburt von Tochter Olivia, heute drei Jahre alt, und Söhnchen James, ein Jahr, spielte sie zum Spaß ein wenig Tennis und stellte fest, dass sie die Bälle fast besser traf als früher. Seit vergangenem Sommer ist sie wieder auf Tour mit ihrem Mann, dem früheren NBA-Basketballspieler David Lee, ihrem Vater Piotr, der auch früher schon ihr Trainer war - und den Kindern, natürlich. Ihre Tochter, so erzählte sie, sei gern auf Reisen und liebe alles Neue: "Sie fragt mich immer, wo wir demnächst hinfliegen."

"Mir fehlt noch die Matchpraxis", gibt Kerber zu - bis zur alten Form könnte es Wochen oder Monate dauern

Im vergangenen Jahr allerdings hat Wozniacki nur insgesamt sieben Matches gespielt, darunter das Achtelfinale der US Open. Dass der organisatorische Aufwand leicht zu bewältigen sei, würde sie nie behaupten: "Bisweilen klopfe ich mir auf die Schulter und sage: Ich mache das großartig. An manchen Tagen ist es reines Überleben - an anderen ein Riesenspaß. Aber die Kinder sind glücklich." Sie trainiert gern früh am Morgen - ohne Kinderwagen am Court -, dann hat sie den Nachmittag frei für die Familie. Der Ablauf allerdings ändert sich nun in Melbourne wieder mit dem Auftaktmatch gegen die Polin Magda Linette, Nummer 20 der Weltrangliste.

Detailansicht öffnen Erfahrungsaustausch: Caroline Wozniacki (Mitte) aus Dänemark und Angelique Kerber (rechts) bei einer Trainingseinheit im Melbourne Park. (Foto: Andy Wong/dpa)

Mit Angelique Kerber hat sie sich oft über die großen und kleinen Schwierigkeiten im Familienalltag einer Profiathletin ausgetauscht. Sie sind seit Jahren gut befreundet, nicht nur auf dem Tennisplatz. Zu den Gemeinsamkeiten, erklärte Kerber am Freitag amüsiert, sei eine neue dazugekommen: "Uns eint die Erkenntnis, dass wir nicht mehr selbst die wichtigsten Personen in unserem Leben sind."

Auch Kerber ist mit ihrem Lebenspartner sowie ihrer Mutter nach Melbourne gereist: "Alleine geht es nicht mehr, ich brauche jetzt Unterstützung um uns herum", hat sie kürzlich gesagt. Die Australian Open markieren für sie den echten Beginn ihrer zweiten Karriere nach anderthalbjähriger Pause - das erste wichtige Soloturnier nach dem United Cup, einem Mannschaftswettbewerb, den sie vor wenigen Tagen mit dem deutschen Team in Australien gewann.

Naomi Osaka ist, anders als die Kolleginnen, ohne ihre Tochter nach Australien gekommen

Schon die Erstrundenpartie am Montag allerdings dürfte sie vor eine gewaltige Aufgabe stellen. Kerber, die beim United Cup nur eines von fünf Matches gewann, wird sich mit der US-Amerikanerin Danielle Collins duellieren, die 2022 im Finale der Australien Open stand und an die sie seit einer hohen Niederlage in Melbourne im Jahr 2019 (0:6, 2:6) nicht die glücklichsten Erinnerungen hat. "Mir fehlt noch die Matchpraxis", bekennt Kerber ehrlich - und bis sie wieder zu ihrem Rhythmus auf dem Platz gefunden habe, könnten Wochen oder Monate vergehen.

Noch weniger als Kerber hat Naomi Osaka nach der Geburt ihrer Tochter Shai im Sommer gespielt - nur zwei Matches zu Beginn dieses Monats in Brisbane: Sie gewann gegen Tamara Korpatsch und verlor gegen Karolina Pliskova, sieht sich aber trotzdem auf einem guten Weg. Es wäre albern zu behaupten, dass sich ihr Körper nach der Schwangerschaft nicht verändert habe, sagte Osaka, Siegerin in Melbourne 2019 und 2021. Erst gegen Ende der Saison hofft sie, wieder in alter Form zu sein. Osaka ist, anders als die Kolleginnen, ohne ihre Tochter nach Australien gekommen. Die Trennung mache ihr zu schaffen: "Sie lernt so viel, während ich nicht da bin - ich hoffe, sie krabbelt nicht schon, wenn ich nach Hause komme." Allerdings sei ihre Tochter noch sehr klein, und die weite Reise wollte sie ihr nicht zumuten. Ihr Umfeld sei daheim.

Was sagte Wozniacki? Es gibt nun mehr Mütter und Kinder auf der Tennistour. Aber dass es einfach sei, hat niemand behauptet.