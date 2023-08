Interview von Javier Cáceres und Christof Kneer, Leipzig

Am Samstag startet Pokalsieger RB Leipzig beim deutschen Meister FC Bayern mit dem Endspiel um den deutschen Supercup in die neue Saison. Bis zuletzt feilte auch bei RB ein Art Transferausschuss im Büro von Manager Max Eberl am vielleicht radikalsten Umbau des Kaders, den Leipzig je zu leisten hatte. Max Eberl, 49, erscheint dennoch pünktlich zum Gespräch - über den beispiellos pulsierenden Transfermarkt, den neuen Player Saudi-Arabien und was er für RB Leipzig und die Bundesliga bedeutet.