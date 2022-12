"Gänsehaut, es hatte alles, was Fußball ausmacht"

Emiliano Martinez (Torhüter Argentinien): "Wir haben unglaublich gelitten. Wir hatten alles unter Kontrolle, dann haben wir es aus der Hand gegeben, Gott sei Dank hat es noch gereicht. Es war ein unglaubliches, unglaubliches Finale, das habe ich mir nicht erträumt. Mir fehlen die Worte."

Lionel Scaloni (Nationaltrainer Argentinien): "Wir haben das noch nicht realisiert, aber der Moment wird kommen. Jetzt genießen wir. Wir mussten schwere Momente durchstehen, wir wussten, dass man Nackenschläge bekommen kann. Aber wir sind zurückgekommen. Es ist unglaublich, wir sind ganz oben. Ich weiß, das mit der Familie wird oft gesagt, aber es ist für mich so. Mein Vater und meine Mutter haben mir so viel mitgegeben, was nicht ersetzbar ist. Dass man nie aufgeben darf. Heute kann ich die Früchte ernten. Als Trainer willst du immer alles richtig machen. Heute hatte ich das Glück, alles richtig zu machen."

Enzo Fernandez (Mittelfeldspieler Argentinien): "Was soll ich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich freue mich, es ist eine wahnsinnige Ehre, mit dem Land die WM zu gewinnen. Ich möchte meine Familie grüßen, es ist der Wahnsinn. Sie alle haben es verdient, dass wir gewonnen haben."

Emmanuel Macron (Französischer Staatspräsident, via Twitter): "Die Blauen haben uns träumen lassen."

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister 2014, über Messi): "Ich freue mich sehr für ihn. Dass diese Fußballromantik eine tolle Geschichte geschrieben hat, dass er sich mit so einem Spiel hat krönen lassen."

Sami Khedira (Weltmeister 2014, ebenso über Messi): "Wie er da den Pokal anschaut - vielleicht hat er so seine Kinder bei der Geburt angeschaut. Diese Liebe für das, was er aufgeopfert hat."

Michael Ballack (Ex-Nationalspieler und Experte bei MagentaTV): "Ich habe immer noch Gänsehaut, es hatte alles, was Fußball ausmacht. Ein verdienter Weltmeister mit Argentinien. Das Fußballmärchen hätte für Messi nicht schöner geschrieben werden können. Es schien lange so, als hätte Argentinien das Spiel im Griff und könnte eher das 3:0 machen. Deschamps hat es geschafft, Frankreich zurück ins Spiel zu bringen. Am Ende kann es nur einen Sieger geben, aber ich denke, Argentinien hat es verdient."